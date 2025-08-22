Заморозка войны без признания потерь: 6 возможных сценариев для Украины и один реальный
Никто точно не знает, как будут развиваться события в Украине дальше, но некоторые возможные сценарии можно прорисовать. Именно это делает аналитик Анатолий Амелин, выделяя как наиболее вероятный "заморозку" военных действий по линии фронта без юридического признания территориальных потерь.
Базовый сценарий для Украины, исходя из сегодняшних процессов, расстановки сил, мотиваций.
За последнюю неделю говорил с несколькими международными фондами, которые смотрят на Украину и это мое сообщение — скорее для них, чем для себя.
Итак, изучив все возможные сценарии, у меня их получилось 6.
1. "Заморозка без признания" (вероятность ~45%):
- линия фронта де-факто фиксируется без юридической легитимации потерь;
- пакет "ст. 5-like" с европейским ядром;
- интенсивность ударов падает, но "война малой интенсивности" (дроны/РЕБ/рейды) продолжается.
- драйверы: давление Европы "сначала тишина", жесткая позиция Киева против формальных уступок, нежелание США вводить войска при готовности усилить ПВО/ВД.
2. "Хрупкое прекращение огня + миссия наблюдателей/сил ЕС" (вероятность ~20%):
- короткое перемирие для старта политических переговоров;
- европейская миссия вдоль линии разграничения;
- санкционный "snap-back" за нарушения;
- риск: быстрое размывание режима паузы масс-ударами.
3. "Переговоры буксуют, война средней интенсивности" (вероятность ~20%):
- бои в Донецкой области, постепенное "прогрызание" с обеих сторон;
- дипломатия в длинной паузе;
- драйверы: завышенные требования Кремля; внутриполитические ограничения Киева (конституционный запрет на отступление территории).
4. "Плохой компромисс под давлением" (~7%):
- юридическая фиксация территориальных уступок вместо гарантий и снятия части санкций → политический кризис в Украине;
- риск делегитимации договоренностей и их недолговечности.
5. "Эскалация до инцидента НАТО-РФ" (~4%).
6. "Положительный прорыв" (~4%).
Затем я эти сценарии прогнал через Метод Монте-Карло с применением ИИ (построение и анализ более 1 тыс. сценариев). И получил вероятность каждого сценария
Итак.Важно
Сценарий 1 (заморозка без признания) — базовый:
- военная динамика не дает быстрой победы ни одной стороне;
- Европа/США ищут архитектуру гарантий без NATO-вступления;
- Кремль хочет "заморозки" на своих условиях, но без формального признания Киевом это упирается в де-юре;
- значит, "де-факто фиксация" с продолжением борьбы "ниже порога" — самое инерционное равновесие на 6–12 месяцев.
Коротко.
После раунда большой дипломатии — встречи Трамп–Путин и консультаций Вашингтона с Киевом и европейцами — контуры ближайшего года стали яснее.
Наиболее вероятен режим де-факто фиксации линии фронта без юридического признания ("заморозка без признания") при одновременной попытке собрать пакет гарантий безопасности вроде ст. 5 вне НАТО и большой вооруженно-промышленный пакет, во многом европейски финансируемый, с закупками у США.
Это снижает риск стратегического прорыва России, но не исключает "войны низкой и средней интенсивности" (!) — ударов БПЛА, ракет, киберопераций и давления на энергетику с обеих сторон.
Контекст последних 7 дней — дипломатия в режиме fast deal:
- Вашингтон продвигает архитектуру гарантий для Украины без ввода войск США (не сценарий Южной Кореи, но все же), и с реальной поддержкой (ПВО, разведка, кибер, авиационная поддержка без boots on the ground);
- Европа — ключевой финансовый донор и соспонсор индустриального наращивания (боеприпасы, ПВО, ремонт и локализация беспилотных систем);
- Москва повышает ставки ударами по критической инфраструктуре, чтобы торговаться "под огнем". Классическая мера террористов.
Что хочет Трамп?
- Быстрый видимый результат. Политический капитал — показать "деэскалацию без войск США", оформить рамку гарантий и большой оборонный контракт (который покажет своим избирателям как большую победу Америки).
- Сбросить бремя на Европу. Сохранить американское лидерство, но сместить финансирование и часть рисков на ЕС и коалицию "готовых".
- Транзакционный мир. Преимущество простым, измеримым договоренностям — прекращение огня, верификация, поставки и страховые механизмы — вместо длинных геополитических конструктов.
Как сказал выше, самый вероятный сценарий на 12 месяцев: "заморозка без признания".
Что он означает на практике:
- линия боевого соприкосновения фактически фиксируется, но Украина не идет (!) на де-юре уступки территорий. Любые "линии безопасности" трактуются как временные. И это вопрос не только Конституции, но и настроения украинского общества;
- гарантии для Украины — "ст. 5-like" через коалицию стран — автоматизированные элементы ПВО/ПРО, разведподдержка, киберзащита, ускоренный доступ к вооружениям при нарушениях;
- промышленный контур — длинные контракты на ПВО/боеприпасы/БПЛА, локализация производства и ремонта в Украине; европейское финансирование — в связи с американскими поставками. Создание СП с украинскими производителями, финансирование заказов со стороны партнеров;
- ведение войны ниже порога — регулярные атаки БПЛА/ракетами, сдерживание благодаря усилению ПВО (в том числе и с применением украинских разработок); риск инцидентов остается.
Что это дает: время наращивания сил, восстановления энергосистемы, бюджетной предсказуемости и индустриализации оборонки.
Чего не дает: полноценной деоккупации и юридического мира; "заморозка" уязвима к ее срыву.
Ключевые риски:
- спойлерские удары России по энергетике и логистике Украины, чтобы разорвать дипломатическую динамику. Мы будем отвечать;
- размытые "гарантии" — отсутствие автоматизма ответных мер превратит рамку в декларацию;
- инфляция ожиданий — "быстрый мир" без прекращения огня демотивирует союзников и общество;
- политическая турбулентность — любое обсуждение де-юре уступок вызовет кризис легитимности и удар по коалиции поддержки.
Что делать Украине: условный план на 30/90/180 дней
1) Зацементировать "гарантии как механику", а не лозунг (30–60 дней):
- прописывать автоматические триггеры реакции партнеров на нарушения — усиление ПВО/передачу номенклатур, санкционный snap-back;
- зафиксировать право на оперативный импорт вооружений и боеприпасов с SLA по срокам.
2) Построить ПВО-щит + энергетическую броню (до зимы). Времени маловато, но мы уже третий год что-то строим:
- приоритизировать дальнюю/среднюю ПВО, морские и наземные средства ПРО, разветвленную систему ложных целей;
- ускорить децентрализацию генерации (газопоршневые, ВИЭ-острова, накопители), резервные схемы сетей и ремонтные фонды. Еще больше расширить возможности импорта.
3) Локализация оборонки и MRO в Украине (90–180 дней):
- совместные линии по БПЛА, БК, ремонту бронетехники и систем ПВО; офсет + экспортные лицензии под европейское финансирование;
- единое окно для индустриальных партнерств: стандарты НАТО, ускоренные сертификаты, страхование военных рисков.
4) Финансовый контур и страхование (до квартала):
- расширить военные экспортно-кредитные агентства (ECAs) партнеров на украинские проекты; фронт-лоадинг средств ЕС на проекты энерго-ПВО;
- запустить схему страхования политических/военных рисков для инфраструктуры и заводов (через МФИ/ECAs).
5) Политико-правовая чистота (постоянно):
- любые "линии" — только как временные меры безопасности; ноль де-юре уступок;
- встроить в рамку "гарантий" механизм верификации и международный мониторинг.
6) Коммуникация для союзников и рынка (непрерывно):
- отдельные дорожные карты для США и ЕС — что нужно, что даем взамен (локализация, совместные НИОКР, рабочие места);
- публичные KPI "Щита Украины" — процент перехвата, средний срок восстановления энергомощностей, объем локализованного производства.
Что это означает для бизнеса и инвесторов (то, что лично меня интересует сегодня больше всего):
- снижение хвостовых рисков при сохранении "frontline-риска" — премия за риск страны останется, но прогнозируемость финансирования и энергостабильности возрастет;
- (!) фокус отраслей — энергетическое машиностроение, хранение энергии, ПВО/РЭБ, БПЛА, ремонт/логистика, гражданская реконструкция (модульные заводы, стройматериалы);
- (!) окно для индустриальных JV на 2–3 года вперед — локализация под европейские деньги и американскую номенклатуру — редкий случай "три в одном".
Bottom line
Ближайший год с высокой вероятностью пройдет под знаком "заморозки без признания". Это не поражение и не победа, а индустриально-оборонная пауза, которую нужно конвертировать в мощный ПВО-щит, "энергоброню" и локализованную оборонку.
Ключ к устойчивости — жесткая механика гарантий и экономика сделки, где каждый союзник понимает, за что он платит и что получает.
Для Украины ставка проста — нарастить мощь быстрее, чем противник успеет сломать паузу.
Получится это сделать или нет — зависит только от нас.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.