Заморозка войны без признания потерь: 6 возможных сценариев для Украины и один реальный

Базовый сценарий для Украины, исходя из сегодняшних процессов, расстановки сил, мотиваций.

За последнюю неделю говорил с несколькими международными фондами, которые смотрят на Украину и это мое сообщение — скорее для них, чем для себя.

Итак, изучив все возможные сценарии, у меня их получилось 6.

1. "Заморозка без признания" (вероятность ~45%):

линия фронта де-факто фиксируется без юридической легитимации потерь;

пакет "ст. 5-like" с европейским ядром;

интенсивность ударов падает, но "война малой интенсивности" (дроны/РЕБ/рейды) продолжается.

драйверы: давление Европы "сначала тишина", жесткая позиция Киева против формальных уступок, нежелание США вводить войска при готовности усилить ПВО/ВД.

2. "Хрупкое прекращение огня + миссия наблюдателей/сил ЕС" (вероятность ~20%):

короткое перемирие для старта политических переговоров;

европейская миссия вдоль линии разграничения;

санкционный "snap-back" за нарушения;

риск: быстрое размывание режима паузы масс-ударами.

3. "Переговоры буксуют, война средней интенсивности" (вероятность ~20%):

бои в Донецкой области, постепенное "прогрызание" с обеих сторон;

дипломатия в длинной паузе;

драйверы: завышенные требования Кремля; внутриполитические ограничения Киева (конституционный запрет на отступление территории).

4. "Плохой компромисс под давлением" (~7%):

юридическая фиксация территориальных уступок вместо гарантий и снятия части санкций → политический кризис в Украине;

риск делегитимации договоренностей и их недолговечности.

5. "Эскалация до инцидента НАТО-РФ" (~4%).

6. "Положительный прорыв" (~4%).

Затем я эти сценарии прогнал через Метод Монте-Карло с применением ИИ (построение и анализ более 1 тыс. сценариев). И получил вероятность каждого сценария

Итак.

Сценарий 1 (заморозка без признания) — базовый:

военная динамика не дает быстрой победы ни одной стороне;

Европа/США ищут архитектуру гарантий без NATO-вступления;

Кремль хочет "заморозки" на своих условиях, но без формального признания Киевом это упирается в де-юре;

значит, "де-факто фиксация" с продолжением борьбы "ниже порога" — самое инерционное равновесие на 6–12 месяцев.

Коротко.

После раунда большой дипломатии — встречи Трамп–Путин и консультаций Вашингтона с Киевом и европейцами — контуры ближайшего года стали яснее.

Наиболее вероятен режим де-факто фиксации линии фронта без юридического признания ("заморозка без признания") при одновременной попытке собрать пакет гарантий безопасности вроде ст. 5 вне НАТО и большой вооруженно-промышленный пакет, во многом европейски финансируемый, с закупками у США.

Это снижает риск стратегического прорыва России, но не исключает "войны низкой и средней интенсивности" (!) — ударов БПЛА, ракет, киберопераций и давления на энергетику с обеих сторон.

Контекст последних 7 дней — дипломатия в режиме fast deal:

Вашингтон продвигает архитектуру гарантий для Украины без ввода войск США (не сценарий Южной Кореи, но все же), и с реальной поддержкой (ПВО, разведка, кибер, авиационная поддержка без boots on the ground);

Европа — ключевой финансовый донор и соспонсор индустриального наращивания (боеприпасы, ПВО, ремонт и локализация беспилотных систем);

Москва повышает ставки ударами по критической инфраструктуре, чтобы торговаться "под огнем". Классическая мера террористов.

Что хочет Трамп?

Быстрый видимый результат. Политический капитал — показать "деэскалацию без войск США", оформить рамку гарантий и большой оборонный контракт (который покажет своим избирателям как большую победу Америки). Сбросить бремя на Европу. Сохранить американское лидерство, но сместить финансирование и часть рисков на ЕС и коалицию "готовых". Транзакционный мир. Преимущество простым, измеримым договоренностям — прекращение огня, верификация, поставки и страховые механизмы — вместо длинных геополитических конструктов.

Как сказал выше, самый вероятный сценарий на 12 месяцев: "заморозка без признания".

Трамп имеет свой взгляд на будущее Украины Фото: Getty Images

Что он означает на практике:

линия боевого соприкосновения фактически фиксируется, но Украина не идет (!) на де-юре уступки территорий. Любые "линии безопасности" трактуются как временные. И это вопрос не только Конституции, но и настроения украинского общества;

гарантии для Украины — "ст. 5-like" через коалицию стран — автоматизированные элементы ПВО/ПРО, разведподдержка, киберзащита, ускоренный доступ к вооружениям при нарушениях;

промышленный контур — длинные контракты на ПВО/боеприпасы/БПЛА, локализация производства и ремонта в Украине; европейское финансирование — в связи с американскими поставками. Создание СП с украинскими производителями, финансирование заказов со стороны партнеров;

ведение войны ниже порога — регулярные атаки БПЛА/ракетами, сдерживание благодаря усилению ПВО (в том числе и с применением украинских разработок); риск инцидентов остается.

Что это дает: время наращивания сил, восстановления энергосистемы, бюджетной предсказуемости и индустриализации оборонки.

Чего не дает: полноценной деоккупации и юридического мира; "заморозка" уязвима к ее срыву.

Ключевые риски:

спойлерские удары России по энергетике и логистике Украины, чтобы разорвать дипломатическую динамику. Мы будем отвечать;

размытые "гарантии" — отсутствие автоматизма ответных мер превратит рамку в декларацию;

инфляция ожиданий — "быстрый мир" без прекращения огня демотивирует союзников и общество;

политическая турбулентность — любое обсуждение де-юре уступок вызовет кризис легитимности и удар по коалиции поддержки.

Что делать Украине: условный план на 30/90/180 дней

1) Зацементировать "гарантии как механику", а не лозунг (30–60 дней):

прописывать автоматические триггеры реакции партнеров на нарушения — усиление ПВО/передачу номенклатур, санкционный snap-back;

зафиксировать право на оперативный импорт вооружений и боеприпасов с SLA по срокам.

2) Построить ПВО-щит + энергетическую броню (до зимы). Времени маловато, но мы уже третий год что-то строим:

приоритизировать дальнюю/среднюю ПВО, морские и наземные средства ПРО, разветвленную систему ложных целей;

ускорить децентрализацию генерации (газопоршневые, ВИЭ-острова, накопители), резервные схемы сетей и ремонтные фонды. Еще больше расширить возможности импорта.

3) Локализация оборонки и MRO в Украине (90–180 дней):

совместные линии по БПЛА, БК, ремонту бронетехники и систем ПВО; офсет + экспортные лицензии под европейское финансирование;

единое окно для индустриальных партнерств: стандарты НАТО, ускоренные сертификаты, страхование военных рисков.

4) Финансовый контур и страхование (до квартала):

расширить военные экспортно-кредитные агентства (ECAs) партнеров на украинские проекты; фронт-лоадинг средств ЕС на проекты энерго-ПВО;

запустить схему страхования политических/военных рисков для инфраструктуры и заводов (через МФИ/ECAs).

5) Политико-правовая чистота (постоянно):

любые "линии" — только как временные меры безопасности; ноль де-юре уступок;

встроить в рамку "гарантий" механизм верификации и международный мониторинг.

6) Коммуникация для союзников и рынка (непрерывно):

отдельные дорожные карты для США и ЕС — что нужно, что даем взамен (локализация, совместные НИОКР, рабочие места);

публичные KPI "Щита Украины" — процент перехвата, средний срок восстановления энергомощностей, объем локализованного производства.

Что это означает для бизнеса и инвесторов (то, что лично меня интересует сегодня больше всего):

снижение хвостовых рисков при сохранении "frontline-риска" — премия за риск страны останется, но прогнозируемость финансирования и энергостабильности возрастет;

(!) фокус отраслей — энергетическое машиностроение, хранение энергии, ПВО/РЭБ, БПЛА, ремонт/логистика, гражданская реконструкция (модульные заводы, стройматериалы);

(!) окно для индустриальных JV на 2–3 года вперед — локализация под европейские деньги и американскую номенклатуру — редкий случай "три в одном".

Bottom line

Ближайший год с высокой вероятностью пройдет под знаком "заморозки без признания". Это не поражение и не победа, а индустриально-оборонная пауза, которую нужно конвертировать в мощный ПВО-щит, "энергоброню" и локализованную оборонку.

Ключ к устойчивости — жесткая механика гарантий и экономика сделки, где каждый союзник понимает, за что он платит и что получает.

Для Украины ставка проста — нарастить мощь быстрее, чем противник успеет сломать паузу.

Получится это сделать или нет — зависит только от нас.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

