"Приближаемся к корейскому варианту": эксперт озвучил сценарии завершения войны в Украине

Сценарий, который предлагают Соединенные Штаты Америки, касается учета линии разграничения и фактического прекращения активных боевых действий, пояснил эксперт. При этом Украина не признает де-факто и де-юре потерю территорий.

Соединенные Штаты Америки настаивают на замораживании войны в Украине и признании демаркационной линии, но не линии госграницы. Эти условия дают основания свести на нет основные угрозы России. Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"Скорее всего, мы постепенно приближаемся к корейскому варианту завершения войны. Заметьте, что предложения с американской стороны, как это ни парадоксально, удовлетворяют Украину. Речь идет не об окончании войны в классическом понимании, то есть подписании договора, на чем и делает акцент РФ, потому что это де-юре — признание линии государственной границы, фактический отказ от территорий", — отметил эксперт.

По его словам, ранее российские власти продвигали тезис "а кто будет подписывать от Украины", потому что якобы украинский "президент Владимир Зеленский нелегитимен" и требуется проведение новых выборов, таким образом затягивая прекращение войны.

"Зато сценарий, которые предлагают американцы по учету линии разграничения и фактического прекращения активных боевых действий, но непризнание де-факто и де-юре утраченных территорий, должен полностью удовлетворять российский сценарий относительно нелегитимности украинской власти. И подчеркну, такой сценарий в исторической перспективе оставляет возможность возвращения украинской территории", — говорит эксперт.

В качестве примера он приводит исторический опыт Франции, когда Эльзас и Лотарингию вернули через 40 лет после немецкой оккупации, а Германия в течение 50 лет объединилась в единую страну уже после советской оккупации.

"Такие сценарии для нас были бы самыми идеальными", — подытожил Снегирев.

Завершение войны — детали

Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не заниматься вопросами перемирия.

Европа продолжает сигнализировать о своей поддержке Украины и возглавляемых США мирных усилий в преддверии саммита на Аляске. Европейские лидеры призвали к прекращению огня и выразили свою приверженность принципу, согласно которому международные границы не могут быть изменены силой, и подтвердили, что вторжение России в Украину нарушает Устав ООН.

9 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине. В то же время президент Владимир Зеленский категорически отверг предположение, что Украина откажется от своих территорий.