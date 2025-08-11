"Наближаємося до корейського варіанту": експерт озвучив сценарії завершення війни в Україні

Сценарій, який пропонують Сполучені Штами Америки, стосується урахування лінії розмежування та фактичного припинення активних бойових дій, пояснив експерт. При цьому Україна не визнає де-факто та де-юре втрату територій.

Сполучені Штати Америки наполягають на замороженні війни в Україні й визнанні демаркаційної лінії, але не лінії держкордону. Ці умови дають підстави звести нанівець основні загрози Росії. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Скорше за все, ми поступово наближуємося до корейського варіанту завершення війни. Зауважте, що пропозиції з американської сторони, як це не парадоксально, задовольняють Україну. Мовиться не про закінчення війни в класичному розумінні, тобто підписання договору, на чому і робить акцент РФ, бо це де-юре – визнання лінії державного кордону, фактична відмова від територій", — зауважив експерт.

За його словами, раніше російська влада просувала тезу "а хто буде підписувати від України", бо нібито український "президент Володимир Зеленський нелегітимний" і потрібне проведення нових виборів, у такий спосіб затягуючи припинення війни.

"Натомість сценарій, які пропонують американці щодо урахування лінії розмежування та фактичного припинення активних бойових дій, але невизнання де-факто та де-юре втрачених територій, має повністю задовольняти російський сценарій щодо нелегітимності української влади. І підкреслю, такий сценарій в історичній перспективі залишає можливість повернення української території", — говорить експерт.

Як приклад, він наводить історичний досвід Франції, коли Ельзас і Лотарингію повернули через 40 років після німецької окупації, а Німеччина протягом 50 років об'єдналася в єдину країну вже після радянської окупації.

"Такі сценарії для нас були б найідеальнішими", — підсумував Снєгирьов.

Завершення війни — деталі

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати і Європу, а не займатися питаннями перемир'я.

Європа продовжує сигналізувати про свою підтримку України та очолюваних США мирних зусиль напередодні саміту на Алясці. Європейські лідери закликали до припинення вогню і висловили свою прихильність принципу, згідно з яким міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і підтвердили, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН.

9 серпня Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні. Водночас президент Володимир Зеленський категорично відкинув припущення, що Україна відмовиться від своїх територій.