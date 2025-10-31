Для реактивных "Шахедов": РФ закупила американские двигатели Swiwin, — СМИ (фото)
Российская Федерация приобрела для реактивных ударных беспилотников "Шахед" американские двигатели Swiwin SW400Pro и SW240B, собранные в Китае.
Компания "Ангар-22", закупившая эти двигатели, уже находится под санкциями из-за покупки китайской версии двигателей Limbach, которые также применялись в "Шахедах". В свою очередь Swiwin USA не упоминается ни в каких санкционных списках, пишет The Insider.
В издании выяснили, что в 2025 году в Россию из Китая ввезли двигатели SW400PRO и SW240B примерно на 300 тысяч долларов. Ввозом занимался в частности непосредственно производитель — Swiwin Turbojet Equipment Co., Ltd.
По данным таможни, ООО "Ангар-22" покупало двигатели Swiwin "для проведения опытно-конструкторских работ, для их разборки и исследования", то есть для реверс-инжиниринга. Источники журналистов подтвердили, что двигатели Swiwin купили, разобрали и отправили на реверс-инжиниринг.
Как отмечают в издании, компания Swiwin USA основана американцем Эндрю Фьоретти, который также является ее владельцем. В Китае с 2013 года под той же торговой маркой и логотипом действует производственная компания Swiwin Turbojet Equipment Co. Ltd.
Также сообщается, что в 2019 году представитель Swiwin USA от ее имени писал на специализированном форуме, что в компании установлены правила, ограничивающие круг потенциальных покупателей, поскольку производитель несет ответственность за последствия использования своей техники.Важно
"Если кто-то серьезно пострадает, а причиной окажется попытка на этом заработать. Если я продам запчасти человеку, который не имеет понятия, что делает, и он в результате получит травму, кто-то может подать в суд. Как владелец бизнеса я могу потратить тысячи долларов только на судебное разбирательство, независимо от того, обоснован иск или нет", — говорилось в сообщении.
Напомним, по данным немецкого издания NTV, Китай препятствует Украине импортировать необходимые электронные компоненты для дронов через союзные страны, в частности Литву, Латвию, Эстонию и Польшу.
Фокус также сообщал, что Украина обнаружила в российских ударных беспилотниках "Шахед" электронные компоненты, изготовленные или собранные компаниями в Индии.