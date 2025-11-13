Передают видео в РФ: на "Шахедах" заметили новые камеры заднего обзора (фото)

В Российской Федерации все чаще оснащают свои ударные беспилотники "Шахед" камерами заднего обзора, о чем свидетельствуют фото сбитых БПЛА.

Видео с дополнительных камер "Шахедов" передается через радиомодем в Россию. Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинские экипажи дронов-перехватчиков обратить на это внимание.

Камера заднего вида на "Шахеде" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Камера заднего вида "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Камера, которую используют россияне Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По словам эксперта, "Шахеды" с камерами заднего обзора можно сразу распознать по двум антеннам на краях хвостов. Он также опубликовал соответствующие фото.

Важно

Как отмечает "Флеш", пока неизвестно, какую именно функцию выполняют БПЛА с такими камерами. Они могут вести разведку коридоров пролета или выполнять маневры уклонения при приближении украинских зенитных дронов.

"Однозначно враг понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику", — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

Напомним, ранее украинские военные заметили камеру заднего обзора на российском разведывательном беспилотнике "Орлан"

Фокус также сообщал, что ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Гербера", оснащенный сразу двумя дополнительными камерами.