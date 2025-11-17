ЗС РФ запускають по Україні новий тип "Шахеда": хто під загрозою (фото)
Збройні сили Російської Федерації почали застосовувати в Україні новий тип ударного безпілотного літального апарату – "Шахед 101".
Поява нового типу "Шахеда" фіксується на прифронтових територіях. Про це повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
"Можна припустити, що росіяни продовжать виробництво цього БПЛА на території Росії. Це спроба противника "закрити" потребу БПЛА у масовому сегменті мідлстрайків", — написав "Флеш".Важливо
Як зазначає експерт, новий "Шахед 101" до кінця не досліджений. Наразі відомо, що безпілотник оснащений бойовою частиною вагою 8-9 кілограмів, а його дальність ураження становить кілька сотень кілометрів. Навігація відбувається на основі 4-елементної CRPA антени.
Нагадаємо, росіяни все частіше оснащують свої "Шахеди" камерами заднього огляду, що передають відео в РФ через радіомодем.
Фокус також повідомляв, що китайська державна оборонна компанія China North Industries Group Corporation недорогий дрон Feilong-300D, схожий на "Шахед".