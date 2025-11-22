Ноутбуки, которые не ломаются: какие гаджеты самые выносливые в мире (фото)

Сегодня гаджеты становятся все тоньше и легче. Это даже стало своеобразным критерием оценивания – чем меньше вес, тем престижнее считается смартфон или ноутбук. Но бывают ситуации, когда дизайном приходится пожертвовать ради надежности.

Даже в нашем высокотехнологичном мире есть отрасли и профессии, где нужна специализированная техника, поясняет lashgear.com. Например, есть даже отдельная категория ноутбуков, которые резко отличаются от своих модных "собратьев", – они довольно тяжелые, зато прочные и долговечные. Защита от пыли, попадания воды и падений позволяет таким устройствам работать даже в самых сложных условиях. Подобные ноутбуки используются на стройплощадках, нефтяных вышках и прочих суровых локациях. Издание перечисляет бренды, которые, среди прочего, выпускают и "неубиваемые" ноутбуки.

Panasonic

Между прочим, японская компания Panasonic в свое время стала основательницей тренда на суперзащищенные ноутбуки. Еще в 1996 году была выпущена первая такая модель Panasonic Toughbook CF-25.

Специализированный ноутбук Panasonic Фото: Panasonic

Сегодня эксперты рекомендуют Panasonic Toughbook G2 и новейшую модель ToughBook 40, которые считаются одними из самых прочных и надежных. Они соответствуют "военному" стандарту MIL-STD-810H и обладают степенью водонепроницаемости IP66.

Dell

Американская компания Dell вышла на рынок прочных ноутбуков в 2006 году, выпустив модель Dell Latitude ATG. Сегодня на ее счету множество гаджетов различных модификаций, среди которых особого упоминания заслуживает самая прочная модель 2025 года Dell Pro Rugged 13 Laptop.

Суперпрочный ноутбук Dell Фото: Dell

Эти гаджеты могут соревноваться по защищенности с продукцией Panasonic, ведь они обеспечены защитой от падений с высоты 1,8 метра и тоже прошли сертификацию военного уровня. Но уровень защиты от проникновения воды тут все-таки ниже, чем у Panasonic (IP65).

Getac и Mildef

Иногда даже прочных ноутбуков Panasonic и Dell недостаточно, и тогда нужны еще более специализированные устройства. Среди таких производителей выделяются тайваньский Getac и шведский Mildef. Ноутбуки этих брендов обычно закупаются у организаций и продаются через каналы B2B, но в некоторых случаях возможна и адресная доставка.

Ноутбук со спецзащитой MilDef Фото: Mildef

Впрочем, как говорят специалисты, такие ноутбуки не обязательно более прочные, чем изделия Dell или Panasonic. По уровню защиты они могут быть даже тождественны, но при этом лучше подходят для выполнения каких-то конкретных задач и специфических сценариев использования.

Эксперты особо выделяют текущую линейку Getac с моделями X600 Server, B360 Pro и S510AD и четыре ноутбука MilDef: RK15 (15 дюймов), RB14 (17 дюймов), RW14 (15 дюймов) и RS13 (13,3 дюйма).

Ранее эксперты назвали самые прочные гаджеты всех времен. В списке супервыносливых оказались смарт-часы Apple Watch Ultra, фонарики Maglite и консоль Nintendo Gameboy.