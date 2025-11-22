Ноутбуки, які не ламаються: які гаджети найвитриваліші у світі (фото)

Сьогодні гаджети стають дедалі тоншими та легшими. Це навіть стало своєрідним критерієм оцінювання — що менша вага, то престижнішим вважається смартфон або ноутбук. Але бувають ситуації, коли дизайном доводиться пожертвувати заради надійності.

Навіть у нашому високотехнологічному світі є галузі та професії, де потрібна спеціалізована техніка, пояснює lashgear.com. Наприклад, є навіть окрема категорія ноутбуків, які різко відрізняються від своїх модних "побратимів", — вони доволі важкі, зате міцні та довговічні. Захист від пилу, потрапляння води і падінь дає змогу таким пристроям працювати навіть у найскладніших умовах. Подібні ноутбуки використовуються на будмайданчиках, нафтових вишках та інших суворих локаціях. Видання перераховує бренди, які, серед іншого, випускають і "невбивані" ноутбуки.

Panasonic

Між іншим, японська компанія Panasonic свого часу стала засновницею тренду на суперзахищені ноутбуки. Ще в 1996 році було випущено першу таку модель Panasonic Toughbook CF-25.

Спеціалізований ноутбук Panasonic Фото: Panasonic

Сьогодні експерти рекомендують Panasonic Toughbook G2 і новітню модель ToughBook 40, які вважаються одними з найміцніших і найнадійніших. Вони відповідають "військовому" стандарту MIL-STD-810H і мають ступінь водонепроникності IP66.

Dell

Американська компанія Dell вийшла на ринок міцних ноутбуків у 2006 році, випустивши модель Dell Latitude ATG. Сьогодні на її рахунку безліч гаджетів різних модифікацій, серед яких особливої згадки заслуговує найміцніша модель 2025 року Dell Pro Rugged 13 Laptop.

Суперміцний ноутбук Dell Фото: Dell

Ці гаджети можуть змагатися за захищеністю з продукцією Panasonic, адже вони забезпечені захистом від падінь з висоти 1,8 метра і теж пройшли сертифікацію військового рівня. Але рівень захисту від проникнення води тут все-таки нижчий, ніж у Panasonic (IP65).

Getac і Mildef

Іноді навіть міцних ноутбуків Panasonic і Dell недостатньо, і тоді потрібні ще більш спеціалізовані пристрої. Серед таких виробників виділяються тайванський Getac і шведський Mildef. Ноутбуки цих брендів зазвичай закуповуються в організацій і продаються через канали B2B, але в деяких випадках можлива й адресна доставка.

Ноутбук зі спецзахистом MilDef Фото: Mildef

Утім, як кажуть фахівці, такі ноутбуки не обов'язково міцніші, ніж вироби Dell або Panasonic. За рівнем захисту вони можуть бути навіть тотожні, але при цьому краще підходять для виконання якихось конкретних завдань і специфічних сценаріїв використання.

Експерти особливо виділяють поточну лінійку Getac з моделями X600 Server, B360 Pro і S510AD і чотири ноутбуки MilDef: RK15 (15 дюймів), RB14 (17 дюймів), RW14 (15 дюймів) і RS13 (13,3 дюйма).

Раніше експерти назвали найміцніші гаджети всіх часів. У списку супервитривалих опинився смарт-годинник Apple Watch Ultra, ліхтарики Maglite і консоль Nintendo Gameboy.