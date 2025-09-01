Взагалі невбивані: експерти назвали найміцніші гаджети всіх часів (фото)

Зараз дизайну і функціоналу пристроїв приділяється менше уваги, ніж їхній міцності. Міцність — скоріше преміальна, ніж базова опція, а колись побутову електроніку дійсно робили "на століття".

Справа навіть не в новітніх технологіях на кшталт скла Gorilla Glass, здатного витримати падіння з великої висоти, пише slashgear.com. Видання називає найвитриваліші гаджети, які коли-небудь були представлені на ринку.

Apple Watch Ultra

Міцність ніколи не була відмітною ознакою пристроїв компанії Apple. Багато користувачів свого часу досить скептично сприйняли лінійку Apple Watch Ultra. Цей годинник був заявлений як такий, що здатен працювати за екстремальних температур і на великих глибинах, — і, між іншим, виправдав цю заявку.

Розумний годинник Apple Watch Ultra Фото: CrackBerry

Розумний годинник був протестований багатьма фахівцями, і, як зазначає видання, "всі спроби змусити Apple Watch Ultra зламатися, виявилися безуспішними".

Casio G-Shock

Це наступна за якістю модель після Apple Ultra Watch, але набагато доступніша альтернатива. G-Shock від Casio заслужили репутацію одного з найміцніших смарт-годинників у світі. Наприклад, він може витримати навіть удар цеглою.

Розумний годинник Casio G-Shock

Звичайно, скляна поверхня досить сильно дряпається, якщо спеціально терти її каменем протягом декількох хвилин, визнають експерти. Але тут йдеться про навмисні маніпуляції, а в реальних умовах годинник справді показує дива стійкості.

Ліхтарики Maglite

Ці ліхтарики міцні, водночас яскраві, компактні, але не надто маленькі.

Ліхтарик Maglite провів ніч у заметі і продовжував працювати

І заявлена в рекламі міцність — не маркетинговий трюк: наприклад, ліхтарик Maglite благополучно пережив ніч у снігу, потрапляння в окріп, кидок об стіну, підпалювання і навіть постріл з пістолета.

На зовнішньому вигляді ці випробування позначилися, але працездатність так і залишилася на висоті: ліхтарик справно вмикався після кожного нового краш-тесту.

Nintendo Gameboy

Свого часу цей "масивний шматок жорсткого пластику" був буквально невразливий для вибухів.

Консоль Nintendo Gameboy Фото: Bridenstine

Видання наводить як приклад історію, коли після бомбардування під час війни в Перській затоці Game Boy перетворився на напіврозплавлену грудку, але його власник забрав пристрій у розрахунку, що він ще зможе працювати. Так і вийшло — основні компоненти консолі все ще працювали, навіть незважаючи на те, що кнопки були несправні, а екран пошкоджений.

Panasonic Toughbook

Це приклад суперміцного ноутбука. Модель Panasonic Toughbook називають "справжнім монстром, створеним для інтенсивного використання, що виходить за рамки дивана або кафе".

Panasonic Toughbook може працювати в будь-яких умовах Фото: Panasonic

Під час випробування ноутбук тягнули на ланцюзі, переїжджали, обливали водою під час роботи і підпалювали. Він витримав усе і продовжував нормально працювати.

