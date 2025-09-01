Поддержите нас UA
Вообще неубиваемые: эксперты назвали самые прочные гаджеты всех времен (фото)

самые прочные гаджеты лучшие смарт-часы
Смарт-часы Apple Watch Ultra | Фото: engadget.com

Сейчас дизайну и функционалу устройств уделяется меньше внимания, чем их прочности. Прочность – скорее премиальная, чем базовая опция, а когда-то бытовая электроника действительно делалась «на века».

Дело даже не в новейших технологиях вроде стекла Gorilla Glass, способного выдержать падение с большой высоты, пишет slashgear.com. Издание называет самые выносливые гаджеты, которые когда-либо были представлены на рынке.

Apple Watch Ultra

Прочность никогда не была отличительным знаком устройств компании Apple. Многие пользователи в свое время довольно скептично восприняли линейку Apple Watch Ultra. Эти часы были заявлены как способные работать при экстремальных температурах и на больших глубинах, – и, между прочим, оправдали эту заявку.

самые прочные гаджеты
Умные часы Apple Watch Ultra
Фото: CrackBerry

Умные часы были протестированы многими специалистами, и, как отмечает издание, «все попытки заставить Apple Watch Ultra сломаться, оказались безуспешными».

Casio G-Shock

Это следующая по качеству модель после Apple Ultra Watch, но гораздо более доступная альтернатива. G-Shock от Casio заслужили репутацию одних из самых прочных смарт-часов в мире. Например, они могут выдержать даже удар кирпичом.

самые прочные часы
Умные часы Casio G-Shock

Конечно, стеклянная поверхность довольно сильно царапается, если специально тереть ее камнем в течение нескольких минут, признают эксперты. Но тут речь идет о намеренных манипуляциях, а в реальных условиях часы действительно показывают чудеса стойкости.

Фонарики Maglite

Эти фонарики прочные, в то же время яркие, компактные, но не слишком маленькие.

самые надежные гаджеты
Фонарик Maglite провел ночь в сугробе и продолжал работать

И заявленная в рекламе прочность – не маркетинговый трюк: например, фонарик Maglite благополучно пережил ночь в снегу, попадание в кипяток, бросок о стену, поджигание и даже выстрел из пистолета.

На внешнем виде эти испытания отразились, но работоспособность так и осталась на высоте: фонарик исправно включался после каждого нового краш-теста.

Nintendo Gameboy

В свое время этот «массивный кусок жесткого пластика» был буквально неуязвим для взрывов.

самые прочные устройства
Консоль Nintendo Gameboy
Фото: The Verge

Издание приводит в пример историю, когда после бомбардировки во время войны в Персидском заливе Game Boy превратился в полурасплавленный комок, но его владелец забрал устройство в расчете, что оно еще сможет работать. Так и получилось – основные компоненты консоли все еще работали, даже несмотря на то, что кнопки были неисправны, а экран поврежден.

Panasonic Toughbook

Это пример суперпрочного ноутбука. Модель Panasonic Toughbook называют «настоящим монстром, созданным для интенсивного использования, выходящего за рамки дивана или кафе».

самый прочный ноутбук
Panasonic Toughbook может работать в любых условиях
Фото: Panasonic

В ходе испытания ноутбук тянули на цепи, переезжали, обливали водой во время работы и поджигали. Он выдержал все и продолжал нормально работать.

