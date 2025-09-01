Вообще неубиваемые: эксперты назвали самые прочные гаджеты всех времен (фото)

Сейчас дизайну и функционалу устройств уделяется меньше внимания, чем их прочности. Прочность – скорее премиальная, чем базовая опция, а когда-то бытовая электроника действительно делалась «на века».

Дело даже не в новейших технологиях вроде стекла Gorilla Glass, способного выдержать падение с большой высоты, пишет slashgear.com. Издание называет самые выносливые гаджеты, которые когда-либо были представлены на рынке.

Apple Watch Ultra

Прочность никогда не была отличительным знаком устройств компании Apple. Многие пользователи в свое время довольно скептично восприняли линейку Apple Watch Ultra. Эти часы были заявлены как способные работать при экстремальных температурах и на больших глубинах, – и, между прочим, оправдали эту заявку.

Умные часы Apple Watch Ultra Фото: CrackBerry

Умные часы были протестированы многими специалистами, и, как отмечает издание, «все попытки заставить Apple Watch Ultra сломаться, оказались безуспешными».

Casio G-Shock

Это следующая по качеству модель после Apple Ultra Watch, но гораздо более доступная альтернатива. G-Shock от Casio заслужили репутацию одних из самых прочных смарт-часов в мире. Например, они могут выдержать даже удар кирпичом.

Умные часы Casio G-Shock

Конечно, стеклянная поверхность довольно сильно царапается, если специально тереть ее камнем в течение нескольких минут, признают эксперты. Но тут речь идет о намеренных манипуляциях, а в реальных условиях часы действительно показывают чудеса стойкости.

Фонарики Maglite

Эти фонарики прочные, в то же время яркие, компактные, но не слишком маленькие.

Фонарик Maglite провел ночь в сугробе и продолжал работать

И заявленная в рекламе прочность – не маркетинговый трюк: например, фонарик Maglite благополучно пережил ночь в снегу, попадание в кипяток, бросок о стену, поджигание и даже выстрел из пистолета.

На внешнем виде эти испытания отразились, но работоспособность так и осталась на высоте: фонарик исправно включался после каждого нового краш-теста.

Nintendo Gameboy

В свое время этот «массивный кусок жесткого пластика» был буквально неуязвим для взрывов.

Консоль Nintendo Gameboy Фото: The Verge

Издание приводит в пример историю, когда после бомбардировки во время войны в Персидском заливе Game Boy превратился в полурасплавленный комок, но его владелец забрал устройство в расчете, что оно еще сможет работать. Так и получилось – основные компоненты консоли все еще работали, даже несмотря на то, что кнопки были неисправны, а экран поврежден.

Panasonic Toughbook

Это пример суперпрочного ноутбука. Модель Panasonic Toughbook называют «настоящим монстром, созданным для интенсивного использования, выходящего за рамки дивана или кафе».

Panasonic Toughbook может работать в любых условиях Фото: Panasonic

В ходе испытания ноутбук тянули на цепи, переезжали, обливали водой во время работы и поджигали. Он выдержал все и продолжал нормально работать.

