Пилот F-22 впервые управлял дроном-помощником из кабины самолета: как это возможно (фото)
Компании General Atomics, Lockheed Martin и L3Harris провели совместные летные испытания, во время которых истребитель F-22 Raptor работал в команде с беспилотником MQ-20 Avenger.
Разработчики испытывали усовершенствованные тактические каналы передачи данных BANSHEE компании L3Harris, работающие через радиостанции Pantera, интегрированные как в F-22, так и в дрон с использованием открытой радиоархитектуры Lockheed Martin. Об этом говорится в пресс-релизе General Atomics
Сообщается, что демонстрация состоялась на Невадском полигоне в США. Система обеспечивала сквозную связь через планшет интерфейса пилота и модуль GRACE F-22, позволяя истребителю управлять MQ-20 во время полета.
"Мы объединили Avenger с мощным истребителем для настоящей воздушной внутренней демонстрации с экипажем и без него, где пилот-человек управлял автономным Avenger из кабины для гипотетической миссии", — сказал представитель General Atomics Марк Бринкли порталу The War Zone.
Отдельно в издании отметили интерфейс управления в кабине на основе планшета. General Atomics и Lockheed Martin уже много лет работают над системами управления, которые позволят экипажным самолетам управлять дронами во время полета.
"Мне пришлось летать на одном из этих самолетов с планшетом. И было очень трудно управлять самолетом, не говоря уже о системе вооружения моего основного самолета", — отметил вице-президент по передовым программам General Atomics Майкл Этвуд.
Напомним, Scientific Systems разработала специальную программную платформу для дронов MQ-20 Avenger, чтобы они могли работать в режиме роя.
Фокус также сообщал, что Scientific Systems провела испытания, во время которых система ИИ самостоятельно управляла дронами MQ-20 Avenger.