Пілот F-22 вперше керував дроном-помічником з кабіни літака: як це можливо (фото)

Компанії General Atomics, Lockheed Martin та L3Harris провели спільні льотні випробування, під час яких винищувач F-22 Raptor працював у команді з безпілотником MQ-20 Avenger.

Розробники випробовували вдосконалені тактичні канали передачі даних BANSHEE компанії L3Harris, що працюють через радіостанції Pantera, інтегровані як у F-22, так і в дрон з використанням відкритої радіоархітектури Lockheed Martin. Про це йдеться в пресрелізі General Atomics

Повідомляється, що демонстрація відбулася на Невадському полігоні в США. Система забезпечувала наскрізний зв’язок через планшет інтерфейсу пілота та модуль GRACE F‑22, дозволяючи винищувачу керувати MQ‑20 під час польоту.

Інтеграція каналу передачі даних BANSHEE та радіостанції Pantera в дрон MQ-20 Avenger Фото: L3Harris

"Ми об’єднали Avenger із потужним винищувачем для справжньої повітряної внутрішньої демонстрації з екіпажем та без нього, де пілот-людина керував автономним Avenger з кабіни для гіпотетичної місії", — сказав речник General Atomics Марк Брінклі порталу The War Zone.

Окремо у виданні відзначили інтерфейс керування в кабіні на основі планшета. General Atomics та Lockheed Martin вже багато років працюють над системами керування, які дозволять екіпажованим літакам керувати дронами під час польоту.

"Мені довелося літати на одному з цих літаків з планшетом. І було дуже важко керувати літаком, не кажучи вже про систему озброєння мого основного літака", — зазначив віцепрезидент з передових програм General Atomics Майкл Етвуд.

Нагадаємо, Scientific Systems розробила спеціальну програмну платформу для дронів MQ-20 Avenger, щоб вони могли працювати в режимі рою.

Фокус також повідомляв, що Scientific Systems провела випробування, під час яких система ШІ самостійно керувала дронами MQ-20 Avenger.