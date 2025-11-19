Режим инкогнито никогда не был приватным: как браузеры следят за каждым шагом в сети (видео)

Миллионы пользователей ежедневно открывают вкладку инкогнито, полагая, что становятся анонимными в сети. Темный интерфейс браузера создает иллюзию безопасности, но на самом деле этот режим никогда не был предназначен для защиты от слежки со стороны сайтов или провайдеров.

Когда Google запустила режим инкогнито в 2008 году, само название и дизайн заставили многих поверить в полную конфиденциальность. Однако, как объясняют эксперты, слово "приватный" здесь используется в психологическом, а не техническом смысле. Эта функция изначально создавалась не для защиты от глобальной слежки, а лишь для того, чтобы скрыть историю посещений от других пользователей того же компьютера, пишет makeuseof.com.

Что делает режим инкогнито

В этом режиме браузер действительно перестает сохранять историю посещений, файлы cookie и данные для автозаполнения форм. Это полезно, если вы хотите купить подарок супругу с общего компьютера или зайти в почту в интернет-кафе, не оставляя следов на самом устройстве.

Однако за пределами вашего ПК вы остаетесь полностью видимым. Ваш интернет-провайдер продолжает фиксировать каждый ваш шаг и может продавать эти данные рекламодателям. Сайты, которые вы посещаете, по-прежнему видят ваш IP-адрес и могут идентифицировать вас по уникальному "цифровому отпечатку" устройства, который содержит разрешение экрана, установленные шрифты и версию ОС. Даже ваш работодатель или администратор учебной сети может в реальном времени видеть, какие сайты вы открываете.

Пояснение принципа работы режимы инкогнито от экспертов NordVPN

Исследования подтверждают, что пользователи массово переоценивают возможности этого режима. Ученые из Принстона и Стэнфорда смогли связать более 70% "анонимных" сессий с реальными профилями пользователей в соцсетях. Другое исследование Университетского колледжа Лондона показало, что многие люди ошибочно верят, будто инкогнито защищает их от вирусов, шифрует трафик или обеспечивает анонимность уровня Tor (специализированного браузера под эти задачи).

Как защититься по-настоящему

Для реальной приватности в сети одного режима инкогнито недостаточно. Эксперты рекомендуют использовать VPN, который шифрует трафик и скрывает IP-адрес от провайдера и сайтов. Также стоит обратить внимание на браузеры помимо Google Chrome, такие как Brave или DuckDuckGo. Они по умолчанию блокируют как минимум трекеры веб-страниц. Использовать Tor можно для максимальной анонимности. Дополнительный уровень защиты обеспечат блокировщики рекламы и скриптов, такие как uBlock Origin, а также использование зашифрованных DNS-серверов.

