Режим інкогніто ніколи не був приватним: як браузери стежать за кожним кроком у мережі (відео)

Мільйони користувачів щодня відкривають вкладку інкогніто, вважаючи, що стають анонімними в мережі. Темний інтерфейс браузера створює ілюзію безпеки, але насправді цей режим ніколи не був призначений для захисту від стеження з боку сайтів або провайдерів.

Коли Google запустила режим інкогніто 2008 року, сама назва і дизайн змусили багатьох повірити в повну конфіденційність. Однак, як пояснюють експерти, слово "приватний" тут використовується в психологічному, а не технічному сенсі. Ця функція спочатку створювалася не для захисту від глобального стеження, а лише для того, щоб приховати історію відвідувань від інших користувачів того ж комп'ютера, пише makeuseof.com.

Що робить режим інкогніто

У цьому режимі браузер дійсно перестає зберігати історію відвідувань, файли cookie і дані для автозаповнення форм. Це корисно, якщо ви хочете купити подарунок дружині зі спільного комп'ютера або зайти в пошту в інтернет-кафе, не залишаючи слідів на самому пристрої.

Однак за межами вашого ПК ви залишаєтеся повністю видимим. Ваш інтернет-провайдер продовжує фіксувати кожен ваш крок і може продавати ці дані рекламодавцям. Сайти, які ви відвідуєте, як і раніше, бачать вашу IP-адресу і можуть ідентифікувати вас за унікальним "цифровим відбитком" пристрою, що містить роздільну здатність екрана, встановлені шрифти і версію ОС. Навіть ваш роботодавець або адміністратор навчальної мережі може в реальному часі бачити, які сайти ви відкриваєте.

Пояснення принципу роботи режими інкогніто від експертів NordVPN

Дослідження підтверджують, що користувачі масово переоцінюють можливості цього режиму. Вчені з Прінстона і Стенфорда змогли пов'язати понад 70% "анонімних" сесій з реальними профілями користувачів у соцмережах. Інше дослідження Університетського коледжу Лондона показало, що багато людей помилково вірять, ніби інкогніто захищає їх від вірусів, шифрує трафік або забезпечує анонімність рівня Tor (спеціалізованого браузера під ці завдання).

Як захиститися по-справжньому

Для реальної приватності в мережі одного режиму інкогніто недостатньо. Експерти рекомендують використовувати VPN, який шифрує трафік і приховує IP-адресу від провайдера і сайтів. Також варто звернути увагу на браузери крім Google Chrome, такі як Brave або DuckDuckGo. Вони за замовчуванням блокують як мінімум трекери веб-сторінок. Використовувати Tor можна для максимальної анонімності. Додатковий рівень захисту забезпечать блокувальники реклами і скриптів, такі як uBlock Origin, а також використання зашифрованих DNS-серверів.

