В Австралии мегапроект из 40 огромных солнечных панелей заброшен по удивительной причине (фото)

Проект Mildura Solar обладал футуристическими солнечными панелями и гигантскими отражающими антеннами. Спустя почти 10 лет он, похоже, заморожен.

Идея этого проекта заключалась в создании комплекса концентрирующих фотоэлектрических систем (CPV) мощностью 100 МВт. Проект был разработан компанией Solar Systems. Строительство началось в 2011 году на юге Милдьюры, штат Виктория. Была использована технология Dense Array CPV, обещавшая максимальную эффективность фотоэлектрических систем, пишет ecoticias.com.

С самого начала строительства идея заключалась в установке 40 параболических конструкций мощностью 1,5 МВт каждая. В 2013 году первая очередь была введена в эксплуатацию, обеспечивая электроэнергией 500 домов. На второй очереди было установлено 60 дополнительных устройств для электроснабжения более 40 000 домов.

Проект "рухнул" в августе 2014 года после того, как компания Silex Systems объявила о приостановке всех работ. Причина оказалась довольно неожиданной: цены на электроэнергию в стране значительно упали. Поскольку для подавляющего большинства населения уже была доступна более дешевая энергия, проекты в области возобновляемой энергетики не смогли конкурировать с такими низкими ценами. Более того, политическая неопределенность еще больше усложнила ситуацию. Изменилось отношение к Целевому показателю возобновляемой энергии (RET), что также создало некоторую нестабильность в сфере возобновляемой энергетики.

Параболические солнечные станции Фото: Airlight Energy/dsolar

В условиях политической неопределенности и низких цен на электроэнергию в Австралии, мегапроект с 40 солнечными электростанциями стал довольно рискованным для страны, чтобы продолжать инвестировать в него. Государственное финансирование было прекращено, а статус объекта понижен.

Что осталось от проекта Mildura Solar

Сегодня Mildura Solar мощностью 1,5 МВт предоставляет данные для исследований в области возобновляемой энергии (CPV). Компании Solar Systems и Silex Systems начали работать над гораздо более мелкими проектами. Если проект когда-либо снова заработает, потребуется государственное финансирование.

Хотя провал проекта не был вызван инженерными ошибками, экономическая реальность Австралии привела к его краху. 40 солнечных панелей гигантского размера служат постоянным напоминанием о том, что инновации не всегда могут конкурировать на рынке. Тем не менее, Mildura также всегда будет служить напоминанием о возможности создания хорошо спроектированного проекта, способного вырабатывать более 100 МВт электроэнергии. С планами установить 1 900 000 солнечных панелей в год к 2026 году Австралия, безусловно, не отказывается от проектов в области устойчивой энергетики.

