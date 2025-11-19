В Австралії мегапроєкт із 40 величезних сонячних панелей закинуто з дивної причини (фото)

Проєкт Mildura Solar мав футуристичні сонячні панелі та гігантські антени, що відбивають. Через майже 10 років він, схоже, заморожений.

Ідея цього проєкту полягала у створенні комплексу концентруючих фотоелектричних систем (CPV) потужністю 100 МВт. Проєкт був розроблений компанією Solar Systems. Будівництво почалося 2011 року на півдні Мілдьюри, штат Вікторія. Було використано технологію Dense Array CPV, що обіцяла максимальну ефективність фотоелектричних систем, пише ecoticias.com.

Від самого початку будівництва ідея полягала у встановленні 40 параболічних конструкцій потужністю 1,5 МВт кожна. У 2013 році перша черга була введена в експлуатацію, забезпечуючи електроенергією 500 будинків. На другій черзі було встановлено 60 додаткових пристроїв для електропостачання понад 40 000 будинків.

Проєкт "завалився" в серпні 2014 року після того, як компанія Silex Systems оголосила про припинення всіх робіт. Причина виявилася досить несподіваною: ціни на електроенергію в країні значно впали. Оскільки для переважної більшості населення вже була доступна дешевша енергія, проєкти в галузі відновлюваної енергетики не змогли конкурувати з такими низькими цінами. Ба більше, політична невизначеність ще більше ускладнила ситуацію. Змінилося ставлення до Цільового показника відновлюваної енергії (RET), що також створило деяку нестабільність у сфері відновлюваної енергетики.

Параболічні сонячні станції Фото: Airlight Energy/dsolar

В умовах політичної невизначеності та низьких цін на електроенергію в Австралії, мегапроєкт із 40 сонячними електростанціями став досить ризикованим для країни, щоб продовжувати інвестувати в нього. Державне фінансування було припинено, а статус об'єкта знижено.

Що залишилося від проекту Mildura Solar

Сьогодні Mildura Solar потужністю 1,5 МВт надає дані для досліджень у галузі відновлюваної енергії (CPV). Компанії Solar Systems і Silex Systems почали працювати над набагато дрібнішими проєктами. Якщо проєкт коли-небудь знову запрацює, знадобиться державне фінансування.

Хоча провал проекту не був спричинений інженерними помилками, економічна реальність Австралії призвела до його краху. 40 сонячних панелей гігантського розміру служать постійним нагадуванням про те, що інновації не завжди можуть конкурувати на ринку. Проте, Mildura також завжди слугуватиме нагадуванням про можливість створення добре спроектованого проєкту, здатного виробляти понад 100 МВт електроенергії. З планами встановити 1 900 000 сонячних панелей на рік до 2026 року Австралія, безумовно, не відмовляється від проєктів у сфері стійкої енергетики.

Раніше ми писали, що з сонячними панелями сталося щось дивне. Дослідники з Кембриджського університету створили новий метод виготовлення перовскітних матеріалів, Це відкриття може кардинально змінити виробництво сонячних панелей, світлодіодів і лазерів, зробивши їх потужнішими й ефективнішими.