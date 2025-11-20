QLED или OLED: эксперт сравнил дешевый телевизор с дорогим и порадовал выводом (фото)

Телевизоры с OLED-дисплеями считаются лучшими на рынке. Но и цена у них соответствующая, а многие более бюджетные модели в это время незаслуженно оказываются в тени. Хотя, на самом деле, отличный телевизор может стоить и не так дорого.

Модель QN90F от Samsung не считается флагманским OLED-телевизором, пишет zdnet.com. Но, как оказалось, она способна на многое.

Эксперт издания сравнил этот телевизор с более дорогим и раскрученным OLED-телевизором S95F, провел серию тестов для оценки производительности и цветопередачи и поделился довольно неожиданными выводами.

Специалист оценивал телевизор Samsung QN90F по его производительности в различных приложениях, включая стриминги и игры, а также привлек инженеров для проведения проверочных тестов Calman. Эти тесты показали, насколько точно QLED-панель способна воспроизводить изображения как в RGB-, так и в черно-белом режимах.

Передача цвета и звука

В целом, Samsung QN90F предлагает качество изображения и звука, вполне сопоставимое с OLED-телевизором S95F.

QLED-телевизор Samsung QN90F Фото: zdnet.com

Но есть и некоторые различия: например, у S90F в цветовых тестах наблюдался значительный сдвиг в сторону синего, а QN90F, наоборот, был больше заточен на теплые тона. Из-за этого некоторые сцены выглядели на экране слегка перенасыщенными. Однако, по мнению эксперта, это даже нельзя считать недостатком: по его мнению, более теплое изображение выглядит более "живым", и особенно такое смещение заметно при просмотре черно-белых фильмов. В теплом спектре QN90F изображение кажется гораздо привлекательнее, чем холодная серо-синяя картинка на S95F.

Телевизор Samsung QN90F Фото: zdnet.com

Контрастность на QLED-телевизоре тоже не уступает более дорогой модели OLED. Хорошо передается глубокий черный цвет, и поэтому цвета выглядят достаточно насыщенными. Панель QLED отлично передает и мелкие детали во всех режимах изображения. Правда, функция ИИ делает некоторые изображения слегка размытыми, особенно при быстром движении персонажей или частой смене кадров.

Но главное, чем выделяется QN90F по сравнению с S95F, – это звук. Несмотря на очень тонкий корпус, это мощный телевизор с полным и объемным звуком, и для него может даже не понадобится устанавливать дополнительную аудиоаппаратуру. Эксперт прослушал на обоих телевизорах множество мюзиклов и музыкальных альбомов разных жанров и в итоге заявил, что по качеству звука QN90F неизменно превосходил S90F.

Игры на телевизоре

Samsung QN90F, как и прочие телевизоры Samsung, оснащен специальной панелью управления, позволяющей регулировать задержку ввода, частоту обновления и выбирать игровые режимы изображения. Задержка ввода была приемлемой для большинства шутеров и экшенов (в частности, тестировщик поиграл в Ghost of Tsushima и Judgement).

Но в ритм-играх результат оказался похуже, поскольку даже минимальная задержка все равно заметна, и это может раздражать. Проблема не критична, но все-таки на нее обратили внимание.

Вердикт эксперта

Еще среди минусов отметили довольно сложный процесс настройки программного обеспечения – и это при том, что собрать QN90F намного проще, чем S95F. Также огорчило тестировщика отсутствие расширенных настроек изображения для регулировки цветовой температуры, резкости и контрастности. Тут доступно четыре режима изображения ("Стандартный", "Кино", "Кинорежиссер" и "Помощник ИИ"), но ни один из них не идеален.

Тем не менее, Samsung QN90F – это отличный высококачественный телевизор, и он вполне может заменить вам более дорогую модель с OLED-дисплеем, а по некоторым параметрам – даже обойти самую продвинутую технику.

Ранее были названы лучшие бюджетные телевизоры 2025 года. Среди моделей, которые советуют эксперты, оказались Hisense QD7, Amazon Fire TV 4 series, Samsung Crystal UHD U8000F.