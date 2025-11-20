QLED чи OLED: експерт порівняв дешевий телевізор із дорогим і порадував висновком (фото)

Телевізори з OLED-дисплеями вважаються найкращими на ринку. Але і ціна у них відповідна, а багато більш бюджетних моделей в цей час незаслужено опиняються в тіні. Хоча, насправді, чудовий телевізор може коштувати і не так дорого.

Модель QN90F від Samsung не вважається флагманським OLED-телевізором, пише zdnet.com. Але, як виявилося, вона здатна на багато що.

Експерт видання порівняв цей телевізор з більш дорогим і розкрученим OLED-телевізором S95F, провів серію тестів для оцінювання продуктивності та передачі кольору і поділився доволі несподіваними висновками.

Фахівець оцінював телевізор Samsung QN90F за його продуктивністю в різних додатках, включно зі стрімінгами та іграми, а також залучив інженерів для проведення перевірочних тестів Calman. Ці тести показали, наскільки точно QLED-панель здатна відтворювати зображення як у RGB-, так і в чорно-білому режимах.

Відео дня

Передача кольору і звуку

Загалом, Samsung QN90F пропонує якість зображення і звуку, цілком порівнянну з OLED-телевізором S95F.

QLED-телевізор Samsung QN90F Фото: zdnet.com

Але є і деякі відмінності: наприклад, у S90F у колірних тестах спостерігався значний зсув у бік синього, а QN90F, навпаки, був більше заточений на теплі тони. Через це деякі сцени виглядали на екрані злегка перенасиченими. Однак, на думку експерта, це навіть не можна вважати недоліком: на його думку, тепліше зображення має більш "живий" вигляд, і особливо такий зсув помітний під час перегляду чорно-білих фільмів. У теплому спектрі QN90F зображення здається набагато привабливішим, ніж холодна сіро-синя картинка на S95F.

Телевізор Samsung QN90F Фото: zdnet.com

Контрастність на QLED-телевізорі теж не поступається дорожчій моделі OLED. Добре передається глибокий чорний колір, і тому кольори виглядають досить насиченими. Панель QLED відмінно передає і дрібні деталі у всіх режимах зображення. Щоправда, функція ШІ робить деякі зображення злегка розмитими, особливо при швидкому русі персонажів або частій зміні кадрів.

Але головне, чим виділяється QN90F порівняно з S95F, — це звук. Незважаючи на дуже тонкий корпус, це потужний телевізор з повним і об'ємним звуком, і для нього може навіть не знадобиться встановлювати додаткову аудіоапаратуру. Експерт прослухав на обох телевізорах безліч мюзиклів і музичних альбомів різних жанрів і в підсумку заявив, що за якістю звуку QN90F незмінно перевершував S90F.

Ігри на телевізорі

Samsung QN90F, як і інші телевізори Samsung, оснащений спеціальною панеллю керування, що дає змогу регулювати затримку введення, частоту оновлення і вибирати ігрові режими зображення. Затримка введення була прийнятною для більшості шутерів і екшенів (зокрема, тестувальник пограв у Ghost of Tsushima і Judgement).

Але в ритм-іграх результат виявився гіршим, оскільки навіть мінімальна затримка все одно помітна, і це може дратувати. Проблема не критична, але все-таки на неї звернули увагу.

Вердикт експерта

Ще серед мінусів відзначили досить складний процес налаштування програмного забезпечення — і це при тому, що зібрати QN90F набагато простіше, ніж S95F. Також засмутила тестувальника відсутність розширених налаштувань зображення для регулювання колірної температури, різкості і контрастності. Тут доступно чотири режими зображення ("Стандартний", "Кіно", "Кінорежисер" і "Помічник ШІ"), але жоден з них не ідеальний.

Проте Samsung QN90F — це чудовий високоякісний телевізор, і він цілком може замінити вам дорожчу модель з OLED-дисплеєм, а за деякими параметрами — навіть обійти найпросунутішу техніку.

Раніше було названо найкращі бюджетні телевізори 2025 року. Серед моделей, які радять експерти, опинилися Hisense QD7, Amazon Fire TV 4 series, Samsung Crystal UHD U8000F.