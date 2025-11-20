Недорогой Galaxy A57 превзойдет флагманы: в чем смартфон оказался намного лучше

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 может превзойти Galaxy S26 в одном важном аспекте — скорости зарядки. Похоже, Samsung продолжает странную традицию, когда доступные модели получают технологии, недоступные самым дорогим устройствам бренда.

Сертификация в китайском агентстве 3C подтвердила, что Galaxy A57 (модель SM-A5760) получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Это почти вдвое больше, чем ожидаемый показатель базового Galaxy S26, который, по слухам, останется на отметке в 25 Вт, пишет SamMobile.

Подобная разница повторяет актуальный тренд. Уже в этом году середняк Galaxy A56 предлагает 45-ваттную зарядку, в то время как владельцы премиального Galaxy S25 вынуждены довольствоваться 25 ваттами. Похоже, в следующем поколении этот разрыв сохранится.

Это создает парадоксальную ситуацию, когда покупатель более дешевого смартфона получает больше, чем обладатели флагманов. Стоит отметить, что старшие модели флагманской линейки — S26+ и S26 Ultra — тоже будут поддерживать 45 Вт (а Ultra, по слухам, может получить и 60 Вт), но базовая модель S26 снова останется в аутсайдерах.

Зарядка смартфона Galaxy S25 (иллюстративное фото) Фото: Скриншот

Почему так происходит

Эксперты предполагают, что Samsung намеренно ограничивает скорость зарядки в базовых флагманах, чтобы дифференцировать их на фоне более дорогих версий Plus и Ultra. Однако в насыщенном среднем сегменте, где Galaxy A57 будет конкурировать с китайскими брендами, компания не может позволить себе экономить на характеристиках.

Ожидается, что Galaxy S26 будет представлен в начале следующего года, а Galaxy A57 выйдет весной.

Ранее сообщалось, что эксперт сравнил Galaxy S25 Ultra c китайским смартфоном. Смартфоны Samsung Galaxy еще удерживают лидерские позиции на рынке, но их стремительно догоняют китайские бренды – например, One Plus. А в чем-то менее раскрученные телефоны даже превосходят флагманов.