Недорогий Galaxy A57 перевершить флагмани: у чому смартфон виявився набагато кращим

Середньобюджетний Samsung Galaxy A57 може перевершити Galaxy S26 в одному важливому аспекті — швидкості зарядки. Схоже, Samsung продовжує дивну традицію, коли доступні моделі отримують технології, недоступні найдорожчим пристроям бренду.

Сертифікація в китайському агентстві 3C підтвердила, що Galaxy A57 (модель SM-A5760) отримає підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт. Це майже вдвічі більше, ніж очікуваний показник базового Galaxy S26, який, за чутками, залишиться на позначці в 25 Вт, пише SamMobile.

Подібна різниця повторює актуальний тренд. Уже цього року середняк Galaxy A56 пропонує 45-ватну зарядку, тоді як власники преміального Galaxy S25 змушені задовольнятися 25 ватами. Схоже, в наступному поколінні цей розрив збережеться.

Це створює парадоксальну ситуацію, коли покупець дешевшого смартфона отримує більше, ніж власники флагманів. Варто зазначити, що старші моделі флагманської лінійки — S26+ і S26 Ultra — теж підтримуватимуть 45 Вт (а Ultra, за чутками, може отримати і 60 Вт), але базова модель S26 знову залишиться в аутсайдерах.

Чому так відбувається

Експерти припускають, що Samsung навмисно обмежує швидкість зарядки в базових флагманах, щоб диференціювати їх на тлі дорожчих версій Plus і Ultra. Однак у насиченому середньому сегменті, де Galaxy A57 конкуруватиме з китайськими брендами, компанія не може дозволити собі економити на характеристиках.

Очікується, що Galaxy S26 буде представлений на початку наступного року, а Galaxy A57 вийде навесні.

Раніше повідомлялося, що експерт порівняв Galaxy S25 Ultra з китайським смартфоном. Смартфони Samsung Galaxy ще утримують лідерські позиції на ринку, але їх стрімко наздоганяють китайські бренди — наприклад, One Plus. А в чомусь менш розкручені телефони навіть перевершують флагманів.