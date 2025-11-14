Galaxy S25 Ultra проти китайського смартфона: експерт порівняв і вибрав найкращий (фото)

Смартфони Samsung Galaxy ще утримують лідерські позиції на ринку, але їх стрімко наздоганяють китайські бренди — наприклад, One Plus. А в чомусь менш розкручені телефони навіть перевершують флагманів.

Samsung Galaxy S25 Ultra і OnePlus 15 не раз потрапляли до списків найкращих камерофонів 2025 року, пише zdnet.com. Один з експертів вирішив власноруч протестувати можливості камер обох смартфонів, щоб зрозуміти, який з них робить якісніші знімки.

Як зазначає видання, в останні роки OnePlus особливо пишається своїми камерами — наприклад, попередня модель OnePlus 13 теж вважалася свого часу преміальним камерофоном. Але в новій моделі відбулися важливі зміни: на відміну від попередників, OnePlus 15 вже не випускався у співпраці з Hasselblad. Загалом цей смартфон отримав потрійну 50-мегапіксельну камеру на задній панелі, основну камеру з діафрагмою f/1.8 і сенсором 1/1.56 дюйма, надширококутний сенсор із кутом огляду 116 градусів, і перископічний об'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Його суперник, Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащений 200-мегапіксельною основною камерою з діафрагмою f/1.7 і сенсором 1/1.3", а також 50-мегапіксельною надширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів. Телеоб'єктива у S25 Ultra два: 10-мегапіксельний об'єктив з 3-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельний з 5-кратним оптичним зумом.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

На передній панелі OnePlus встановлена 32-мегапіксельна фронтальна камера, а на Samsung — 12-мегапіксельна.

Експерт вирішив порівняти всі камери кожного смартфона по черзі. Ось що з цього вийшло.

Основна камера (вдень)

За документами Samsung Galaxy S25 Ultra перевершує основний сенсор OnePlus 15 приблизно на 150 мегапікселів. Фотографії S25 Ultra виходять більш реалістичними — наприклад, він чіткіше передає відблиски або вуличний бруд.

Фото на Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: zdnet.com

OnePlus 15 на фото згладжує більшу частину цих деталей — виходить більш презентабельно, але не зовсім передає дійсність.

Фото на OnePlus 15 Фото: zdnet.com

Основна камера (вночі)

У нічних умовах краще впорався OnePlus 15. Його знімки вийшли більш чіткими (хтось може навіть дорікнути їм у надмірній різкості) — на них можна прочитати навіть написи на вуличних вивісках. А ось фотографії Samsung вийшли більш розмитими.

Надширококутний об'єктив (вдень і вночі)

У денному режимі обидва телефони показали себе непогано. OnePlus 15 схоплював більше деталей, натомість у телефона Samsung виявилося ширше поле зору.

Вночі кращим виявився надширококутний об'єктив Samsung — його знімки були чіткішими. Зате згладжування темних ділянок на знімках OnePlus було більш плавним.

Телеоб'єктив (10x)

У цьому тесті треба зазначити, що 10-кратне збільшення не є стандартною роздільною здатністю для OnePlus 15. Тим не менш, китайському смартфону вдалося створити більш якісні фотографії з більш чіткими контрастами і більшою глибиною.

Фото на смартфон OnePlus 15 Фото: zdnet.com

Знімки Samsung поруч із ним здавалися якимись згладженими і досить безликими.

Фото на смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: zdnet.com

Телеоб'єктив (100x і більше)

Обидва телефони підтримують тризначний зум. Samsung може знімати зі 100-кратним зумом, а OnePlus 15 — зі 120-кратним. І тут OnePlus 15 знову знімав чіткіше, передаючи навіть другорядні деталі.

Загалом, експерт дійшов висновку, що обидва гаджети заслужено отримали статус найкращих камерофонів 2025 року. Але особисто йому все-таки більше сподобався OnePlus 15.

Раніше стало відомо, що смартфон OnePlus було включено дотоп-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.