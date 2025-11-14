Galaxy S25 Ultra против китайского смартфона: эксперт сравнил и выбрал лучший (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy еще удерживают лидерские позиции на рынке, но их стремительно догоняют китайские бренды – например, One Plus. А в чем-то менее раскрученные телефоны даже превосходят флагманов.

Samsung Galaxy S25 Ultra и OnePlus 15 не раз попадали в списки лучших камерофонов 2025 года, пишет zdnet.com. Один из экспертов решил собственноручно протестировать возможности камер обоих смартфонов, чтобы понять, какой из них делает более качественные снимки.

Как отмечает издание, в последние годы OnePlus особенно гордится своими камерами – например, предыдущая модель OnePlus 13 тоже считалась в свое время премиальным камерофоном. Но в новой модели произошли важные изменения: в отличие от предшественников, OnePlus 15 уже не выпускался в сотрудничестве с Hasselblad. В целом этот смартфон получил тройную 50-мегапиксельную камеру на задней панели, основную камеры с диафрагмой f/1.8 и сенсором 1/1.56 дюйма, сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 116 градусов, и перископический объектив с 3,5-кратным оптическим зумом.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Его соперник, Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащен 200-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.7 и сенсором 1/1.3", а также 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. Телеобъектива у S25 Ultra два: 10-мегапиксельный объектив с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

На передней панели OnePlus установлена ​​32-мегапиксельная фронтальная камера, а на Samsung – 12-мегапиксельная.

Эксперт решил сравнить все камеры каждого смартфона по очереди. Вот что из этого получилось.

Основная камера (днем)

По документам Samsung Galaxy S25 Ultra превосходит основной сенсор OnePlus 15 примерно на 150 мегапикселей. Фотографии S25 Ultra получаются более реалистичными – например, он более четко передает блики или уличную грязь.

Фото на Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: zdnet.com

OnePlus 15 на фото сглаживает большую часть этих деталей – получается более презентабельно, но не совсем передает действительность.

Фото на OnePlus 15 Фото: zdnet.com

Основная камера (ночью)

В ночных условиях лучше справился OnePlus 15. Его снимки получились более четкими (кто-то может даже упрекнуть их в чрезмерной резкости) – на них можно прочитать даже надписи на уличных вывесках. А вот фотографии Samsung вышли более размытыми.

Сверхширокоугольный объектив (днем и ночью)

В дневном режиме оба телефона показали себя неплохо. OnePlus 15 схватывал больше деталей, зато у телефона Samsung оказалось более широкое поле зрения.

Ночью лучше оказался сверхширокоугольный объектив Samsung – его снимки были более четкими. Зато сглаживание темных участков на снимках OnePlus было более плавным.

Телеобъектив (10x)

В этом тесте надо отметить, что 10-кратное увеличение не является стандартным разрешением для OnePlus 15. Тем не менее, китайскому смартфону удалось создать более качественные фотографии с более четкими контрастами и большей глубиной.

Фото на смартфон OnePlus 15 Фото: zdnet.com

Снимки Samsung рядом с ним казались какими-то сглаженными и довольно безликими.

Фото на смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: zdnet.com

Телеобъектив (100x и более)

Оба телефона поддерживают трехзначный зум. Samsung может снимать с 100-кратным зумом, а OnePlus 15 – с 120-кратным. И тут OnePlus 15 снова снимал более четко, передавая даже второстепенные детали.

В целом, эксперт пришел к выводу, что оба гаджета заслуженно получили статус лучших камерофонов 2025 года. Но лично ему все-таки больше понравился OnePlus 15.

Ранее стало известно, что смартфон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.