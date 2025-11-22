Не выбрасывайте старый iPad – он еще может пригодиться в совсем неожиданном виде (фото)

Планшеты iPad считаются лучшими в своем классе. Особенно сейчас, когда Apple выпустила для своих новых моделей iPadOS 26. Однако и старые iPad рано списывать со счетов – они еще вам послужат, хоть и в другом качестве.

Дальнейшее использование зависит от того, насколько старый ваш iPad, пишет slashgear.com. Обычно срок службы этих планшетов составляет от пяти до семи лет, так что ориентируйтесь на такие показатели. А если возраст планшета сильно превысил допустимый диапазон, то для него найдется новая работа. Издание предлагает несколько неожиданных способов использования старых iPad.

Меню ресторана или кассовый аппарат

Звучит довольно странно, но из iPad действительно можно сделать вполне приличное ресторанное меню. Один из экспертов издания даже рассказал, что лично был в заведении с таким меню, и оно оказалось очень удобным: на одном небольшом гаджете (небольшом буквально – особенно, если это iPad Mini) можно разместить сразу несколько меню. Страницы легче перелистывать, чем в стандартном меню, а посетители, которым сложно читать мелкий текст, могут увеличить изображение. Да и яркий экран лучше выглядит даже при приглушенном освещении.

Планшет iPad Air (3-го поколения) Фото: techradar.com

А еще iPad может работать как кассовый аппарат, используя приложение POS. Это обойдется дешевле, чем покупать настоящий кассовый аппарат. Правда, тут нужны как минимум iPad Pro (9,7 дюйма), iPad (5-го поколения), iPad Mini (5-го поколения) или iPad Air (3-го поколения). Более старые планшеты не будут поддерживать iPadOS 16, необходимую для работы с POS.

Запасной компьютер

Раньше считалось, что iPad не может заменить MacBook. Но с выходом iPadOS 26 все изменилось, и планшет Apple наконец-то стал почти полноценной альтернативой ее же ноутбуку. iPadOS 26 поддерживается на таких старых устройствах, как iPad (9-го поколения), iPad Mini (5-го поколения), iPad Air (3-го поколения) и iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения) или iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения).

Планшет iPad Mini (5-го поколения) Фото: laptopmag.com

Если вы хотите взять iPad как запасной гаджет, то специалисты советуют найти подходящую чехол-клавиатуру и портативный аккумулятор, который можно будет носить с собой. В целом они считают, что iPad может выполнять примерно 80% того, что и настольный компьютер.

Помощник для тренировок

У Apple есть собственные неплохие программы тренировок – например, Apple Fitness+. С ней можно тренироваться самостоятельно, сэкономив на услугах фитнес-тренера. Но проблема в том, что экран iPhone слишком маленький, и для него сложно найти удобное место в спортзале, ведь приходится подходить ближе, чтобы видеть все происходящее на экране. А со старым iPad такой проблемы не будет: экран здесь больше, а динамики – громче.

К тому же, приложение Apple Fitness довольно нетребовательное в смысле программного обеспечения: для него понадобится только iPadOS 11 или более поздняя версия. То есть, для таких тренировочных целей подойдут iPad (5-го поколения), первый iPad Air, iPad Pro с диагональю 9,7 и 10,5 дюйма, iPad Pro (1-го поколения) с диагональю 12,9 дюйма и iPad Mini 2.

Ранее были названы топ 5 лучших приложений для планшетов Apple. Причем на iPhone многие из них были уже давно, а вот на создание планшетной версии понадобились несколько лет.