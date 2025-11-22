Не викидайте старий iPad — він ще може стати в пригоді в зовсім несподіваному вигляді (фото)

Планшети iPad вважаються найкращими у своєму класі. Особливо зараз, коли Apple випустила для своїх нових моделей iPadOS 26. Однак і старі iPad рано списувати з рахунків — вони ще вам послужать, хоч і в іншій якості.

Подальше використання залежить від того, наскільки старий ваш iPad, пише slashgear.com. Зазвичай термін служби цих планшетів становить від п'яти до семи років, тож орієнтуйтеся на такі показники. А якщо вік планшета сильно перевищив допустимий діапазон, то для нього знайдеться нова робота. Видання пропонує кілька несподіваних способів використання старих iPad.

Меню ресторану або касовий апарат

Звучить досить дивно, але з iPad дійсно можна зробити цілком пристойне ресторанне меню. Один з експертів видання навіть розповів, що особисто був у закладі з таким меню, і воно виявилося дуже зручним: на одному невеликому гаджеті (невеликому буквально — особливо якщо це iPad Mini) можна розмістити одразу кілька меню. Сторінки легше перегортати, ніж у стандартному меню, а відвідувачі, яким складно читати дрібний текст, можуть збільшити зображення. Та й яскравий екран має кращий вигляд навіть при приглушеному освітленні.

Планшет iPad Air (3-го покоління) Фото: techradar.com

А ще iPad може працювати як касовий апарат, використовуючи додаток POS. Це обійдеться дешевше, ніж купувати справжній касовий апарат. Щоправда, тут потрібні як мінімум iPad Pro (9,7 дюйма), iPad (5-го покоління), iPad Mini (5-го покоління) або iPad Air (3-го покоління). Старіші планшети не підтримуватимуть iPadOS 16, необхідну для роботи з POS.

Запасний комп'ютер

Раніше вважалося, що iPad не може замінити MacBook. Але з виходом iPadOS 26 все змінилося, і планшет Apple нарешті став майже повноцінною альтернативою її ж ноутбуку. iPadOS 26 підтримується на таких старих пристроях, як iPad (9-го покоління), iPad Mini (5-го покоління), iPad Air (3-го покоління) і iPad Pro 11 дюймів (1-го покоління) або iPad Pro 12,9 дюйма (3-го покоління).

Планшет iPad Mini (5-го покоління) Фото: laptopmag.com

Якщо ви хочете взяти iPad як запасний гаджет, то фахівці радять знайти відповідну чохол-клавіатуру і портативний акумулятор, який можна буде носити з собою. Загалом вони вважають, що iPad може виконувати приблизно 80% того, що і настільний комп'ютер.

Помічник для тренувань

В Apple є власні непогані програми тренувань — наприклад, Apple Fitness+. З нею можна тренуватися самостійно, заощадивши на послугах фітнес-тренера. Але проблема в тому, що екран iPhone занадто маленький, і для нього складно знайти зручне місце в спортзалі, адже доводиться підходити ближче, щоб бачити все, що відбувається на екрані. А зі старим iPad такої проблеми не буде: екран тут більший, а динаміки — гучніші.

До того ж, застосунок Apple Fitness доволі невимогливий у сенсі програмного забезпечення: для нього знадобиться лише iPadOS 11 або пізніша версія. Тобто, для таких тренувальних цілей підійдуть iPad (5-го покоління), перший iPad Air, iPad Pro з діагоналлю 9,7 і 10,5 дюйма, iPad Pro (1-го покоління) з діагоналлю 12,9 дюйма і iPad Mini 2.

Раніше було названо топ 5 найкращих додатків для планшетів Apple. Причому на iPhone багато з них були вже давно, а ось на створення планшетної версії знадобилися кілька років.