Три ошибки, которых стоит избегать при зарядке смартфона: как делать правильно (фото)

При зарядке смартфона всегда следует заботиться о защите устройства и его аккумулятора. Все начинается с кабеля.

Смартфоны приходится заряжать каждый день, и делать это так часто, что это стало почти само собой разумеющимся. Но не стоит забывать, что даже при зарядке могут возникнуть ошибки, которые в конечном итоге повредят устройство.

Возможно, вы уже знаете, что заряжать устройство до 100% — не лучший вариант; на самом деле, для поддержания аккумулятора в наилучшем состоянии следует заряжать телефон только до 80%. Но есть еще три распространенные ошибки, которые вы, возможно, тоже допускаете, пишет techadvisor.com.

Неподходящий кабель

Производитель большинства смартфонов поставляет подходящий зарядный кабель. Но это не всегда так. И даже если вы покупаете новый кабель, не стоит использовать первый попавшийся.

Чтобы зарядный кабель работал правильно, был защищен от перегрева и обеспечивал стабильную передачу тока, необходимо иметь сертификацию USB-IF (или MFi для устройств Apple).

Также убедитесь, что пропускная способность кабеля примерно соответствует мощности вашего блока питания. Это позволит добиться максимально возможной скорости зарядки. Вы также можете проверить это во время зарядки с помощью приложения для зарядки аккумулятора.

При необходимости, если нет другого кабеля, подойдет и дешевый USB-кабель. Однако плохо изолированные кабели без сертификации могут привести к колебаниям напряжения и коротким замыканиям, что может повредить подключенное устройство и его аккумулятор.

Кабель должен иметь сертификацию USB-IF Фото: Android Central

Неправильный адаптер питания

Также убедитесь, что вы используете подходящий адаптер питания для смартфона и зарядного кабеля. Если устройство поддерживает быструю зарядку, следует использовать подходящий адаптер питания. В противном случае придется дольше ждать зарядки смартфона.

"Кстати, не рекомендуется оставлять адаптер питания постоянно подключенным к розетке. Вы не только будете постоянно потреблять электроэнергию, но и, в худшем случае, адаптер питания может быть поврежден в случае короткого замыкания", — утверждают авторы материала

Повреждение кабеля

И наконец, важно всегда держать зарядный кабель прямым и не перегибать его. Когда телефон подключен к прикроватной тумбочке или столу, часто бывает так, что смартфон лежит ровно, а кабель — нет, что приводит к перегибам, которые в конечном итоге приводят к повреждению. Неисправные кабели также могут привести к сбоям в работе, перегреву и коротким замыканиям.

