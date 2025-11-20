Три помилки, яких варто уникати під час заряджання смартфона: як робити правильно (фото)

Під час заряджання смартфона завжди слід дбати про захист пристрою та його акумулятора. Усе починається з кабелю.

Смартфони доводиться заряджати щодня, і робити це так часто, що це стало майже само собою зрозумілим. Але не варто забувати, що навіть під час заряджання можуть виникнути помилки, які в кінцевому підсумку пошкодять пристрій.

Можливо, ви вже знаєте, що заряджати пристрій до 100% — не найкращий варіант; насправді, для підтримання акумулятора в найкращому стані слід заряджати телефон лише до 80%. Але є ще три поширені помилки, яких ви, можливо, теж припускаєтеся, пише techadvisor.com.

Невідповідний кабель

Виробник більшості смартфонів постачає відповідний зарядний кабель. Але це не завжди так. І навіть якщо ви купуєте новий кабель, не варто використовувати перший-ліпший.

Щоб зарядний кабель працював правильно, був захищений від перегріву і забезпечував стабільну передачу струму, необхідно мати сертифікацію USB-IF (або MFi для пристроїв Apple).

Також переконайтеся, що пропускна здатність кабелю приблизно відповідає потужності вашого блока живлення. Це дасть змогу домогтися максимально можливої швидкості заряджання. Ви також можете перевірити це під час заряджання за допомогою програми для заряджання акумулятора.

За потреби, якщо немає іншого кабелю, підійде і дешевий USB-кабель. Однак погано ізольовані кабелі без сертифікації можуть призвести до коливань напруги та коротких замикань, що може пошкодити під'єднаний пристрій і його акумулятор.

Кабель повинен мати сертифікацію USB-IF Фото: Android Central

Неправильний адаптер живлення

Також переконайтеся, що ви використовуєте відповідний адаптер живлення для смартфона і зарядного кабелю. Якщо пристрій підтримує швидке заряджання, слід використовувати відповідний адаптер живлення. В іншому разі доведеться довше чекати заряджання смартфона.

"До речі, не рекомендується залишати адаптер живлення постійно під'єднаним до розетки. Ви не тільки постійно споживатимете електроенергію, а й, у гіршому разі, адаптер живлення може бути пошкоджений у разі короткого замикання", — стверджують автори матеріалу.

Пошкодження кабелю

І нарешті, важливо завжди тримати зарядний кабель прямим і не перегинати його. Коли телефон під'єднано до тумбочки біля ліжка або столу, часто буває так, що смартфон лежить рівно, а кабель — ні, що призводить до перегинів, які в кінцевому підсумку призводять до пошкодження. Несправні кабелі також можуть призвести до збоїв у роботі, перегріву і коротких замикань.

