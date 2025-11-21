Деньги из воздуха: можно ли отапливать дом установками для майнинга Bitcoin

Предприниматели в США изучают, как можно с пользой применять тепло, выделяемое оборудованием для майнинга криптовалют.

Анализ, проведенный брокерской компанией цифровых активов K33, показывает, что ежегодное отходящее тепло от майнинга биткоинов могло бы обеспечить потребности всех жителей Финляндии, но пока около 100 тераватт-часов просто распыляются в атмосферу. Об этом пишет портал Bitget.

Основной принцип заключается в следующем: майнинг криптовалюты генерирует огромное количество тепла, большая часть которого выбрасывается в виде отходящих газов. Горячий воздух можно улавливать и подавать для отопления домов, офисов или других помещений.

Майнинг уже становится средством отопления в некоторых американских домах. Американская компания Heatbit выпустили обогреватель Heatbit Trio за 900 долларов, который также выполняет функцию майнера Bitcoin. Журналисты газеты The New York Times протестировали его зимой 2025 года.

Устройство выдувает тепло с помощью вентилятора, потребляет 1400 Вт и обладает всеми стандартными функциями безопасности, такими как защита от перегрева и опрокидывания. При этом он не сильно шумит и не снижает влажность.

Heatbit Trio сочетает функции майнера и обогревателя воздуха Фото: Скриншот

HeatTrio легко настраивается для майнинга с помощью приложения и автоматически подключается к пулу. За день можно добыть около 0,0000014 биткоина, потратив на электричество гораздо больше.

Выгода от такого подхода зависит от множества факторов, таких как местные цены на электроэнергию и хешрейт майнеров. Однако, возможно, удастся компенсировать часть расходов на отопление за счет вознаграждений за майнинг.

Некоторые майнеры отводят тепло от своих ферм прямо в бытовые вентиляционные системы и снижают расходы на отопление. Майнинг в любом случае нагревает воздух, и применение его с пользой звучит рационально.

Компания Softwarm в Чарльзтауне, штат Айдахо, использует отработанное майнерами тепло не только для своих нужд, но и делится им с несколькими предприятиями по соседству. Автомойка TC Auto Truck RV Wash раньше тратила 25 долларов в день на отопление автомойки, растапливание снега и нагрев воды, а теперь делает это бесплатно. Компания по производству промышленного бетона использует отходящее тепло майнера для обогрева резервуара с водой объемом 2500 галлонов, экономя тысячи долларов в месяц.

Критики считают, что технологии криптовалютного отопления пока неэффективны, поскольку тратят слишком много электроэнергии. Однако другие предполагают, что новый метод станет очень популярным в будущем. Автономные майнеры с функцией plug-and-play становятся все более распространенными, поэтому эта модель может оказаться полезной во многих случаях.

Недавно сообщали, как бездомные коты сломали майнинг-ферму, решив погреться. Графические процессоры, выделяющие тепло, стоят очень дорого, при этом они довольно хрупкие.