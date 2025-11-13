Залезли погреться: бездомные коты "положили" биткойн-ферму, вызвав миллионные убытки (фото)

Бродячие кошки нанесли миллионные убытки биткойн-шахте во Внутренней Монголии, Китай, поскольку решили полежать на дорогих графических процессорах, необходимых для добычи криптовалюты.

На графических процессорах были обнаружены сотни бездомных котов, которые проникли в биткойн-шахту, чтобы погреться. Об этом сообщается на странице StoryTime в Facebook.

Поскольку животные превратили процессоры в собственные "кровати", это привело к перегреву и выходу из строя дорогих машин. В течение нескольких дней сотрудники не могли понять, что произошло, пока не спустились под землю.

Коты в биткоин-шахте Фото: Соцсети

"Это мило и забавно, но эти "кровати" буквально стоят миллионы", — рассказал работник фермы.

Фото, на которых коты греются на графических процессорах, быстро стали вирусными в сети. В связи с этим, пользователи начали выражать беспокойство дальнейшей судьбой животных.

"К счастью, владелец этих машин любит котов. Он купил более 200 нагревательных матов, и нам поручили разместить их в отдельной комнате для котов", — успокоил людей один из работников.

