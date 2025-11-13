Залізли погрітися: безпритульні коти "поклали" біткойн-ферму, спричинивши мільйонні збитки (фото)

Бродячі кішки спричинили мільйонні збитки для біткойн-шахти у Внутрішній Монголії, Китай, оскільки вирішили полежати на дорогих графічних процесорах, необхідних для видобутку криптовалюти.

На графічних процесорах було виявлено сотні безпритульних котів, які проникли до біткойн-шахти, щоб погрітися. Про це повідомляється на сторінці StoryTime у Facebook.

Оскільки тварини перетворили процесори на власні "ліжка", це призвело до перегріву та виходу з ладу дорогих машин. Протягом декількох днів співробітники не могли зрозуміти, що сталося, поки не спустилися під землю.

Коти у біткойн-шахті Фото: Соцмережi

"Це мило і кумедно, але ці "ліжка" буквально коштують мільйони", — розповів працівник ферми.

Фото, на яких коти гріються на графічних процесорах, швидко сталі вірусними в мережі. У зв’язку з цим, користувачі почали висловлювати занепокоєння подальшою долею тварин.

"На щастя, власник цих машин любить котів. Він купив понад 200 нагрівальних матів, і нам доручили розмістити їх в окремій кімнаті для котів", — заспокоїв людей один з працівників.

Нагадаємо, українські військові вивезли з передової кота на ім'я Прапор за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Фокус також писав про те, як одразу п'ять кішок залізли на антену супутникового зв'язку Starlink від SpaceX посеред зими.