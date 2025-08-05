Жорсткий диск, який міг збагатити айтівця на $950 млн, втрачено назавжди: що з ним сталося

Британский інженер-програміст Джеймс Хауеллс прийняв рішення припинити пошуки жорсткого диска з 8000 біткоїнами, випадково викинутого під час прибирання офісу у 2013 році.

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Раніше Хауеллс розглядав можливість придбання сміттєзвалища, щоб продовжувати пошуки. Однак він програв справу проти міської ради Ньюпорта, яка мала дозволити йому ритися в купі сміття, повідомляє The Financial Express.

Як зазначають у виданні, наразі сума на втраченому жорсткому диску досягла 950 мільйонів доларів. Зважаючи на це, багато користувачів мережі виразили своє здивування тим фактом, що чоловік вирішив здатися після більш ніж десяти років пошуків.

"Колись це буде чудовий серіал для Netflix ", – написав один з коментаторів.

За даними журналістів, компанія з Лос-Анджелеса вже придбала ексклюзивні права на цю історію. Також було оприлюднено робочу назву: "Buried Bitcoin" ("Закопаний біткойн").

Дехто також припустив, що зараз цей жорсткий диск нічого не вартий. На думку одного з користувачів, після 12 років на відкритому сміттєзвалищі він, ймовірно, проржавілий та пошкоджений, через що його неможливо відновити.

8000 біткоїнів на сміттєзвалищі: як це сталося

Джеймс Хауеллс почав купувати біткоїни 2009 року і накопичив 8000 монет тоді, коли вони майже нічого не коштували, зберігши ключ доступу до віртуального гаманця на ноутбуці. Випадково проливши лимонад на клавіатуру, британець Ньюпорта розібрав пристрій і продав на запчастини, а жорсткий диск поклав у шухляду столу, забувши про нього на кілька років.

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Згодом років ціна біткоїна значно вросла, однак виявилося, що 2013 року тодішня кохана Джеймса викинула жорсткий диск разом з іншими речами. Дівчина зізналася, що справді викинула жорсткий диск із 8000 біткоїнами на звалище в Ньюпортіна, однак зробила це на прохання Хауеллса.

"Так, я викидала його сміття, він мене про це просив. Комп'ютерна запчастина була викинута в чорний мішок разом з іншими непотрібними речами, і він благав мене забрати її, кажучи: "Тут є мішок зі сміттям, який потрібно відвезти на смітник", — розповіла Халфіна Едді-Еванс.

Міська рада Ньюпорта не дозволила Хауеллсу розпочати розкопки серед сміття, посилаючись на потенційні правові та екологічні проблеми. Щоб домогтися дозволу на пошуки, чоловік подав позов на 495 мільйонів фунтів, однак суддя відхилив позов, заявивши, що у нього немає жодної перспективи виграти суд.