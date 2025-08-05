Жесткий диск, который мог обогатить айтишника на $950 млн, потерян навсегда: что с ним произошло

Британский инженер-программист Джеймс Хауэллс принял решение прекратить поиски жесткого диска с 8000 биткоинами, случайно выброшенного во время уборки офиса в 2013 году.

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Ранее Хауэллс рассматривал возможность приобретения свалки, чтобы продолжать поиски. Однако он проиграл дело против городского совета Ньюпорта, который должен был позволить ему рыться в куче мусора, сообщает The Financial Express.

Как отмечают в издании, на данный момент сумма на потерянном жестком диске достигла 950 миллионов долларов. Несмотря на это, многие пользователи сети выразили свое удивление тем фактом, что мужчина решил сдаться после более чем десяти лет поисков.

"Когда-то это будет отличный сериал для Netflix", — написал один из комментаторов.

По данным журналистов, компания из Лос-Анджелеса уже приобрела эксклюзивные права на эту историю. Также было обнародовано рабочее название: "Buried Bitcoin" ("Закопанный биткойн").

Некоторые также предположили, что сейчас этот жесткий диск ничего не стоит. По мнению одного из пользователей, после 12 лет на открытой свалке он, вероятно, проржавел и поврежден, из-за чего его невозможно восстановить.

8000 биткоинов на свалке: как это произошло

Джеймс Хауэллс начал покупать биткоины в 2009 году и накопил 8000 монет тогда, когда они почти ничего не стоили, сохранив ключ доступа к виртуальному кошельку на ноутбуке. Случайно пролив лимонад на клавиатуру, британец Ньюпорта разобрал устройство и продал на запчасти, а жесткий диск положил в ящик стола, забыв о нем на несколько лет.

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Впоследствии лет цена биткоина значительно выросла, однако оказалось, что в 2013 году тогдашняя возлюбленная Джеймса выбросила жесткий диск вместе с другими вещами. Девушка призналась, что действительно выбросила жесткий диск с 8000 биткоинами на свалку в Ньюпортине, однако сделала это по просьбе Хауэллса.

"Да, я выбрасывала его мусор, он меня об этом просил. Компьютерная запчасть была выброшена в черный мешок вместе с другими ненужными вещами, и он умолял меня забрать ее, говоря: "Здесь есть мешок с мусором, который нужно отвезти на свалку", — рассказала Халфина Эдди-Эванс.

Городской совет Ньюпорта не позволил Хауэллсу начать раскопки среди мусора, ссылаясь на потенциальные правовые и экологические проблемы. Чтобы добиться разрешения на поиски, мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, однако судья отклонил иск, заявив, что у него нет никакой перспективы выиграть суд.