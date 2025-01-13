Британец может навсегда потерять биткоины на $700 млн: суд запретил рыться на свалке

Мужчина уже разработал запасной план и планирует создать собственную криптовалюту, привязанную к запасу биткоинов.

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В городе Ньюпорт в Великобритании суд запретил Джеймсу Хауэллс искать жесткого диска с биткоинами на сумму около $700 млн, но он придумал новую схему. Новые подробности истории раскрыл сайт Brave New Coin.

Биткоины на свалке

39-летний айтишник Джеймс Хауэллс начал добывать биткоины в 2009 году и накопил 8000 монет тогда, когда они почти ничего не стоили, и сохранил ключ доступа к виртуальному кошельку на ноутбуке. Случайно пролив лимонад на клавиатуру, житель Ньюпорта разобрал устройство и продал на запчасти, а жесткий диск положил в ящик стола, забыл о нем на несколько лет и вспомнил, когда стоимость криптовалюты значительно возросла.

Оказалось, что в 2013 году девушка Джеймса выбросила жесткий диск вместе с другими вещами, не зная о сокрытом богатстве. Так цифровое сокровище оказалось на местной свалке, и владелец решил провести раскопки среди мусора. Однако городской совет Ньюпорта не одобрил такую идею и не позволил начать поиски.

Поиски биткоинов на свалке Ньюпорта

Решение суда

В декабре Джеймс обратился в Высокий суд Кардиффа, потребовав разрешить организацию раскопок на свалке или выплатить до 495 миллионов фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба. По словам британца, специализированная группа инженеров могла бы найти диск бесплатно, не тратя деньги из бюджета.

9 января судья отклонил иск, заявив, что у него нет никакой перспективы выиграть суд. Городской совет Ньюпорта сослался на правовые и экологические проблемы, связанные с раскопками. К тому же заявил, что получает право собственности на все предметы, выброшенные на свалку. Чиновники поддержали решение суда, отметив, что Джеймс со своей затеей уже потратил много времени сотрудников. Совет якобы не может разрешить раскопки в таких масштабах, не нарушив экологические нормы.

Как пишет BBC, британец даже предложил пожертвовать городу 10% биткоинов, если ему разрешат искать диск на свалке. Королевский адвокат Джеймс Гуди, представляющий интересы совета Ньюпорта, раскритиковал такой ход, увидев в нем попытку подкупить чиновников.

"Я разочарован тем, что они не позволили мне обратиться в суд. Но меня воодушевило заявление судьи о том, что совет может владеть физическим жестким диском, но я по-прежнему являюсь владельцем биткоинов", — заявил Хауэллс журналистам.

Айтишник Джеймс Хауэллс не теряет надежды снова завладеть биткоинами Фото: Wales Online

Запасной план

Джеймс Хауэллс не отказался от судебной тяжбы и поклялся бороться дальше, если потребуется, довести дело до Верховного суда, пока есть хоть какая-то надежда заполучить диск. После неудачи с последним иском мужчина также решил заполучить богатство с помощью схемы "токенизации".

Он хочет создать новую криптовалюту с рабочим названием "Джеймс Коин", чтобы монетизировать биткоины без физического доступа к диску. Ее курс будет привязан к стоимости потерянных биткоинов точно так же, как курс фиатных валют определяется запасом золота. Джеймс признает, что схема не возместит потерянные $750 млн в криптовалюте, но сможет обеспечить небольшую прибыль с помощью инвесторов.

"Все видят, что биткоин никогда не сдвинется с места. Я не могу получить закрытый ключ, поэтому он останется там навечно. Но если я смогу законно установить право собственности на монеты, я смогу обеспечить ими новый токен и торговать этим токеном на рынке криптовалют", — предположил житель Ньюпорта.

Ранее писали, что Джеймс Хауэллс хочет потратить $11 млн на поиски диска с биткоинами. Вместе с группой экспертов он разработал обширный план, включающий двух роботов-собак Spot от Boston Dynamics для наблюдения и сканирования мусора.

В ноябре 2024 года бывшая девушка Джеймса Хауэлла рассказала, как выбросила ключ к биткоинам. По словам Халфины Эдди-Эванс, мужчина сам попросил ее отвезти на свалку мешок с мусором, где, среди прочего, был и жесткий диск.