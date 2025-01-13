Британець може назавжди втратити біткоїни на $700 млн: суд заборонив ритися на звалищі

Чоловік уже розробив запасний план і планує створити власну криптовалюту, прив'язану до запасу біткоїнів.

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У місті Ньюпорт у Великій Британії суд заборонив Джеймсу Гауеллсу шукати жорсткий диск із біткоїнами на суму близько $700 млн, але він придумав нову схему. Нові подробиці історії розкрив сайт Brave New Coin.

Біткоїни на звалищі

39-річний айтішник Джеймс Гауеллс почав видобувати біткоїни 2009 року і накопичив 8000 монет тоді, коли вони майже нічого не коштували, і зберіг ключ доступу до віртуального гаманця на ноутбуці. Випадково проливши лимонад на клавіатуру, мешканець Ньюпорта розібрав пристрій і продав на запчастини, а жорсткий диск поклав у шухляду столу, забув про нього на кілька років і згадав, коли вартість криптовалюти значно зросла.

Виявилося, що 2013 року дівчина Джеймса викинула жорсткий диск разом з іншими речами, не знаючи про приховане багатство. Так цифровий скарб опинився на місцевому звалищі, і власник вирішив провести розкопки серед сміття. Однак міська рада Ньюпорта не схвалила таку ідею і не дозволила розпочати пошуки.

Пошуки біткоїнів на звалищі Ньюпорта

Рішення суду

У грудні Джеймс звернувся до Високого суду Кардіффа, зажадавши дозволити організацію розкопок на звалищі або виплатити до 495 мільйонів фунтів стерлінгів як відшкодування збитків. За словами британця, спеціалізована група інженерів могла б знайти диск безплатно, не витрачаючи гроші з бюджету.

9 січня суддя відхилив позов, заявивши, що у нього немає жодної перспективи виграти суд. Міська рада Ньюпорта послалася на правові та екологічні проблеми, пов'язані з розкопками. До того ж заявила, що отримує право власності на всі предмети, викинуті на звалище. Чиновники підтримали рішення суду, зазначивши, що Джеймс зі своєю витівкою вже витратив багато часу співробітників. Рада нібито не може дозволити розкопки в таких масштабах, не порушивши екологічних норм.

Як пише BBC, британець навіть запропонував пожертвувати місту 10% біткоїнів, якщо йому дозволять шукати диск на звалищі. Королівський адвокат Джеймс Гуді, який представляє інтереси ради Ньюпорта, розкритикував такий хід, побачивши в ньому спробу підкупити чиновників.

"Я розчарований тим, що вони не дозволили мені звернутися до суду. Але мене надихнула заява судді про те, що рада може володіти фізичним жорстким диском, але я, як і раніше, є власником біткоїнів", — заявив Гауеллс журналістам.

Айтішник Джеймс Гауеллс не втрачає надії знову заволодіти біткоїнами Фото: Wales Online

Запасний план

Джеймс Гауеллс не відмовився від судової тяганини і присягнувся боротися далі, якщо буде потрібно, довести справу до Верховного суду, поки є хоч якась надія роздобути диск. Після невдачі з останнім позовом чоловік також вирішив роздобути багатство за допомогою схеми "токенізації".

Він хоче створити нову криптовалюту з робочою назвою "Джеймс Коїн", щоб монетизувати біткоїни без фізичного доступу до диску. Її курс буде прив'язаний до вартості втрачених біткоїнів так само, як курс фіатних валют визначається запасом золота. Джеймс визнає, що схема не відшкодує втрачені $750 млн у криптовалюті, але зможе забезпечити невеликий прибуток за допомогою інвесторів.

"Усі бачать, що біткоїн ніколи не зрушиться з місця. Я не можу отримати закритий ключ, тому він залишиться там навічно. Але якщо я зможу законно встановити право власності на монети, я зможу забезпечити ними новий токен і торгувати цим токеном на ринку криптовалют", — припустив житель Ньюпорта.

Раніше писали, що Джеймс Гауеллс хоче витратити $11 млн на пошуки диска з біткоїнами. Разом із групою експертів він розробив великий план, що включає двох роботів-собак Spot від Boston Dynamics для спостереження і сканування сміття.

У листопаді 2024 року колишня дівчина Джеймса Гавелла розповіла, як викинула ключ до біткоїнів. За словами Халфіни Едді-Еванс, чоловік сам попросив її відвезти на звалище мішок зі сміттям, де, серед іншого, був і жорсткий диск.