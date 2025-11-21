Гроші з повітря: чи можна опалювати будинок установками для майнінгу Bitcoin

Підприємці у США вивчають, як можна з користю застосовувати тепло, що виділяється обладнанням для майнінгу криптовалют.

Аналіз, проведений брокерською компанією цифрових активів K33, показує, що щорічне тепло, яке відходить від майнінгу біткоїнів, могло б забезпечити потреби всіх жителів Фінляндії, але наразі приблизно 100 терават-годин просто розпорошуються в атмосферу. Про це пише портал Bitget.

Основний принцип полягає в такому: майнінг криптовалюти генерує величезну кількість тепла, більша частина якого викидається у вигляді газів, що відходять. Гаряче повітря можна вловлювати і подавати для опалення будинків, офісів або інших приміщень.

Майнінг уже стає засобом опалення в деяких американських будинках. Американська компанія Heatbit випустили обігрівач Heatbit Trio за 900 доларів, який також виконує функцію майнера Bitcoin. Журналісти газети The New York Times протестували його взимку 2025 року.

Пристрій видуває тепло за допомогою вентилятора, споживає 1400 Вт і володіє всіма стандартними функціями безпеки, такими як захист від перегріву і перекидання. При цьому він не сильно шумить і не знижує вологість.

Heatbit Trio поєднує функції майнера та обігрівача повітря Фото: Скриншот

HeatTrio легко налаштовується для майнінгу за допомогою додатка і автоматично підключається до пулу. За день можна добути близько 0,0000014 біткоїна, витративши на електрику набагато більше.

Вигода від такого підходу залежить від безлічі чинників, таких як місцеві ціни на електроенергію і хешрейт майнерів. Однак, можливо, вдасться компенсувати частину витрат на опалення за рахунок винагород за майнінг.

Деякі майнери відводять тепло від своїх ферм прямо в побутові вентиляційні системи і знижують витрати на опалення. Майнінг у будь-якому разі нагріває повітря, і застосування його з користю звучить раціонально.

Компанія Softwarm у Чарльзтауні, штат Айдахо, використовує відпрацьоване майнерами тепло не лише для своїх потреб, а й ділиться ним із кількома підприємствами по сусідству. Автомийка TC Auto Truck RV Wash раніше витрачала 25 доларів на день на опалення автомийки, розтоплення снігу та нагрівання води, а тепер робить це безкоштовно. Компанія з виробництва промислового бетону використовує тепло майнера, що відходить, для обігріву резервуару з водою об'ємом 2500 галонів, заощаджуючи тисячі доларів на місяць.

Критики вважають, що технології криптовалютного опалення поки що неефективні, оскільки витрачають занадто багато електроенергії. Однак інші припускають, що новий метод стане дуже популярним у майбутньому. Автономні майнери з функцією plug-and-play стають дедалі поширенішими, тому ця модель може виявитися корисною в багатьох випадках.

Нещодавно повідомляли, як бездомні коти зламали майнінг-ферму, вирішивши погрітися. Графічні процесори, що виділяють тепло, коштують дуже дорого, водночас вони досить крихкі.