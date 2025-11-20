Больше не "топ за свои деньги": смартфоны Xiaomi подорожают и известна официальная причина

Глава Xiaomi предупредил покупателей, что в следующем году цены на смартфоны, скорее всего, вырастут. Компания больше не может сдерживать рост стоимости компонентов своими силами, так что часть затрат переложат на потребителей.

По словам президента Xiaomi Лю Вейбиня, давление на себестоимость устройств в 2026-м увеличится. Покупателям стоит ждать "ощутимого роста цен", хотя даже это решение не сможет покрыть все расходы, сообщает Reuters.

Главная причина подорожания — взрывной рост популярности искусственного интеллекта. Компании по всему миру строят дата-центры для обучения нейросетей, и им нужно огромное количество памяти. Из-за этого производители чипов, такие как Samsung, перестроили свои заводы. Теперь они выпускают дорогие модули для серверов (HBM) в ущерб обычной памяти для смартфонов.

Смартфон Redmi K90 Pro Max, который уже подорожал по сравнению с предшественником Фото: Xiaomi

В итоге чипов для телефонов стало меньше, а цены на них взлетели. Это уже заметили покупатели новой серии Redmi K90, которые жаловались на высокий ценник. Однако, судя по всему, в дальнейшем ситуация не улучшится.

Несмотря на трудности с мобильными гаджетами, дела у Xiaomi идут отлично благодаря электромобилям. В третьем квартале общая выручка компании выросла на 22,3% и достигла 16 миллиардов долларов. Четверть этой суммы принесли авто и новые ИИ-проекты.

Более того, автомобильный бизнес Xiaomi впервые перестал быть убыточным и принес 700 миллионов юаней операционной прибыли. Компания активно отгружает новые машины: за квартал клиенты получили почти 109 тысяч электрокаров, включая новый кроссовер YU7. При этом Xiaomi все еще занимает третье место в мире по продажам смартфонов, отгрузив более 43 миллионов единиц.

Ранее сообщалось, какие старые смартфоны Xiaomi работают лучше новых. Многие смартфоны Xiaomi прошлых лет на удивление неплохо работают и сейчас. Вместо покупки новых гаджетов можно сэкономить, присмотревшись к вариантам на вторичном рынке.