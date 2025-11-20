Більше не "топ за свої гроші": смартфони Xiaomi подорожчають і відома офіційна причина

Глава Xiaomi попередив покупців, що наступного року ціни на смартфони, найімовірніше, зростуть. Компанія більше не може стримувати зростання вартості компонентів своїми силами, тож частину витрат перекладуть на споживачів.

За словами президента Xiaomi Лю Вейбіня, тиск на собівартість пристроїв у 2026-му збільшиться. Покупцям варто чекати "відчутного зростання цін", хоча навіть це рішення не зможе покрити всі витрати, повідомляє Reuters.

Головна причина подорожчання — вибухове зростання популярності штучного інтелекту. Компанії по всьому світу будують дата-центри для навчання нейромереж, і їм потрібна величезна кількість пам'яті. Через це виробники чіпів, такі як Samsung, перебудували свої заводи. Тепер вони випускають дорогі модулі для серверів (HBM) на шкоду звичайній пам'яті для смартфонів.

Смартфон Redmi K90 Pro Max, який уже подорожчав порівняно з попередником Фото: Xiaomi

У підсумку чипів для телефонів стало менше, а ціни на них злетіли. Це вже помітили покупці нової серії Redmi K90, які скаржилися на високий цінник. Однак, судячи з усього, надалі ситуація не покращиться.

Незважаючи на труднощі з мобільними гаджетами, справи у Xiaomi йдуть відмінно завдяки електромобілям. У третьому кварталі загальна виручка компанії зросла на 22,3% і досягла 16 мільярдів доларів. Чверть цієї суми принесли авто і нові ШІ-проекти.

Ба більше, автомобільний бізнес Xiaomi вперше перестав бути збитковим і приніс 700 мільйонів юанів операційного прибутку. Компанія активно відвантажує нові машини: за квартал клієнти отримали майже 109 тисяч електрокарів, включно з новим кросовером YU7. При цьому Xiaomi все ще посідає третє місце у світі з продажу смартфонів, відвантаживши понад 43 мільйони одиниць.

