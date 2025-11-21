Поставьте на свой смартфон: этот менеджер паролей защитит все ваши данные от хакеров

Менеджер паролей незаменим в сегодняшнем мире, где у каждого пользователя есть множество аккаунтов на разных платформах. Запомнить все пароли от своих учетных записей почти нереально, и тут-то и пригодится менеджер паролей. Но не все эти сервисы одинаковы.

Действительно надежный менеджер паролей – это залог вашей спокойной жизни, пишет slashgear.com. Ведь хакеры только и ждут, как бы добраться до ваших конфиденциальных данных, и, если им удается взломать менеджер паролей, – ваша безопасность оказывается под серьезной угрозой. Поэтому так важно выбрать правильный менеджер. Эксперты издания поделились рекомендациями.

По отзывам специалистов, можно много лет использовать и Google Password Manager, и Microsoft Password Manager, так как оба по-своему неплохи. Но все-таки лучшим бесплатным приложением в этой сфере называют Proton Pass, – тем более, что этот менеджер паролей подойдет и для Android-смартфонов, и даже для iPhone.

Відео дня

Как работает Proton Pass

Менеджер паролей Proton Pass – это мультиплатформенное приложение с открытым исходным кодом, довольно-таки простое в использовании. Для того, чтобы начать им пользоваться, нужно всего лишь экспортировать пароли из существующего менеджера паролей в CSV-файл (это буквально несколько кликов в браузере), а затем перетащить этот файл в Proton Pass.

Если у вас смартфон на базе Android, вам надо будет войти в приложение на своем устройстве, а затем установить его в качестве автозаполнения по умолчанию на Android. После этого все будет работать так же, как в Google или Microsoft, но защита данных будет более надежной.

Кроме обычного управления паролями и ключами доступа, Proton Pass предлагает и множество дополнительных функций. Например, он может хранить личную информацию и данные кредитных карт, а также создавать "псевдонимы" – специальные поддельные электронные письма, которые можно использовать для пересылки сообщений на основной почтовый ящик. Еще тут можно сохранять зашифрованные заметки, что позволяет легко записывать номера банковских счетов и другую важную информацию. При желании можно хранить логины Wi-Fi, водительские права, паспорт и даже медицинскую карту.

Правда, тут случаются и некоторые неудобства – Proton Pass часто заставляет вручную искать учетные данные, чтобы найти нужный логин. В менеджерах паролей от Google и Microsoft опция автозаполнения пароля просто отображается на экране или в виде ссылки на клавиатуре. А в этом случае на клавиатуре появляется ссылка, ведущая в Proton Pass. Далее нужно прокрутить страницу или воспользоваться функцией поиска, чтобы найти нужный пароль, и нажать на него. Впрочем, по мнению экспертов, хотя некоторых пользователей такая система может раздражать, это все равно не критичный недостаток.

Надо учесть, что у Proton Pass есть и платная версия: такие функции, как двухфакторная аутентификация и хранилище данных кредитных карт, потребуют ежемесячной подписки за 5 долларов (около 200 грн). Тариф Proton Unlimited включает в себя электронную почту, VPN и приватную альтернативу Google Docs в Proton Docs. Но и бесплатный функционал достаточно широкий – он касается паролей, ключей доступа, заметок и 10 "псевдонимов" электронной почты.

Ранее эксперты пояснили, почему опасно оставлять информацию в браузере. Хотя такой метод удобен и экономит время, но защита данных при этом не на высоте, и это как раз тот случай, когда нужно завести менеджер паролей.