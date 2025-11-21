Поставте на свій смартфон: цей менеджер паролів захистить усі ваші дані від хакерів

Менеджер паролів незамінний у сьогоднішньому світі, де у кожного користувача є безліч акаунтів на різних платформах. Запам'ятати всі паролі від своїх облікових записів майже нереально, і тут-то і стане в пригоді менеджер паролів. Але не всі ці сервіси однакові.

Дійсно надійний менеджер паролів — це запорука вашого спокійного життя, пише slashgear.com. Адже хакери тільки й чекають, як би дістатися до ваших конфіденційних даних, і, якщо їм вдається зламати менеджер паролів, — ваша безпека опиняється під серйозною загрозою. Тому так важливо вибрати правильний менеджер. Експерти видання поділилися рекомендаціями.

За відгуками фахівців, можна багато років використовувати і Google Password Manager, і Microsoft Password Manager, оскільки обидва по-своєму непогані. Але все-таки найкращим безплатним додатком у цій сфері називають Proton Pass, — тим паче, що цей менеджер паролів підійде і для Android-смартфонів, і навіть для iPhone.

Як працює Proton Pass

Менеджер паролів Proton Pass — це мультиплатформений застосунок із відкритим вихідним кодом, досить-таки простий у використанні. Для того, щоб почати ним користуватися, потрібно всього лише експортувати паролі з наявного менеджера паролів у CSV-файл (це буквально кілька кліків у браузері), а потім перетягнути цей файл у Proton Pass.

Якщо у вас смартфон на базі Android, вам треба буде увійти в додаток на своєму пристрої, а потім встановити його як автозаповнення за замовчуванням на Android. Після цього все працюватиме так само, як у Google або Microsoft, але захист даних буде надійнішим.

Крім звичайного управління паролями і ключами доступу, Proton Pass пропонує і безліч додаткових функцій. Наприклад, він може зберігати особисту інформацію і дані кредитних карт, а також створювати "псевдоніми" — спеціальні підроблені електронні листи, які можна використовувати для пересилання повідомлень на основну поштову скриньку. Ще тут можна зберігати зашифровані замітки, що дає змогу легко записувати номери банківських рахунків та іншу важливу інформацію. За бажання можна зберігати логіни Wi-Fi, водійські права, паспорт і навіть медичну карту.

Щоправда, тут трапляються і деякі незручності — Proton Pass часто змушує вручну шукати облікові дані, щоб знайти потрібний логін. У менеджерах паролів від Google і Microsoft опція автозаповнення пароля просто відображається на екрані або у вигляді посилання на клавіатурі. А в цьому випадку на клавіатурі з'являється посилання, що веде в Proton Pass. Далі потрібно прокрутити сторінку або скористатися функцією пошуку, щоб знайти потрібний пароль, і натиснути на нього. Утім, на думку експертів, хоча деяких користувачів така система може дратувати, це все одно не критичний недолік.

Треба врахувати, що у Proton Pass є і платна версія: такі функції, як двофакторна автентифікація і сховище даних кредитних карток, вимагатимуть щомісячної підписки за 5 доларів (близько 200 грн). Тариф Proton Unlimited містить електронну пошту, VPN і приватну альтернативу Google Docs у Proton Docs. Але і безкоштовний функціонал досить широкий — він стосується паролів, ключів доступу, заміток і 10 "псевдонімів" електронної пошти.

Раніше експерти пояснили, чому небезпечно залишати інформацію в браузері. Хоча такий метод зручний і економить час, але захист даних при цьому не на висоті, і це якраз той випадок, коли потрібно завести менеджер паролів.