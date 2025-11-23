WhatsApp тестирует новую важную функцию: приложение изменится для миллионов пользователей

Обновление очень пригодится тем, кто хочет полностью разделить личные и рабочие сообщения в мессенджере.

Это обновление поклонники WhatsApp просили и ждали уже давно, отмечает The Sun. Похоже, что разработчики наконец-то учли эти пожелания. Специалисты заметили, что в последней тестовой версии приложения WhatsApp было добавлено обновление аккаунта, которое дает пользователям легко переключаться между несколькими учетными записями WhatsApp на одном устройстве.

Такое обновление очень пригодится, в первую очередь, тем, кто хочет полностью разделить личные и рабочие сообщения в мессенджере. Как поясняют эксперты, с новой функцией вы легко сможете использовать одну учетную запись WhatsApp с ее выбором чатов, а затем переключиться на другую – с совершенно другими разговорами.

Відео дня

Правда, пока что долгожданная функция скрыта от большинства пользователей, ведь она все еще находится на стадии тестирования. Оценить "тестовую версию" пока может только определенная категория – люди, у которых есть доступ к специальной бета-версии мессенджера.

Впрочем, тут нет ничего необычного, отмечает издание: WhatsApp всегда довольно долго тестирует новые функции, прежде чем запустить их для массовой аудитории (а бывает и так, что отказаться от них). Также издание уточняет, что новая функция множественных учетных записей была замечена в бета-версии WhatsApp для iPhone.

Если новинка все-таки запустится полноценно, быстро переключаться между аккаунтами WhatsApp можно будет из вкладки "Настройки". Причем полностью выходить из приложения или перезапускать его не придется. У каждой учетной записи будет своя собственная история чата, а еще учетные записи сохранят определенные настройки уведомлений и настройки чата (например, автоматическое удаление разговоров или сохранение медиафайлов по умолчанию).

Чтобы переключиться на аккаунт, достаточно будет просто нажать на него, – примерно так, как это работает в Instagram. Профиль появится в новой опции "Список учетных записей" в меню настроек WhatsApp. Там вы сможете добавлять учетные записи, привязанные к разным номерам телефонов. Будет и возможность удалять аккаунты с выбранного телефона.

Впрочем, эксперты предупреждают, что это лишь предварительная информация, и функция может еще не раз поменяться, прежде чем станет доступна для всех. Точных сроков для ее запуска пока что тоже не называют.

Кстати, это не единственное изменение, которое готовит WhatsApp. Разработчики собираются добавить в WhatsApp имена пользователей, – чтобы избавить людей от необходимости сообщать свой номер телефона для общения в мессенджере.

Кроме того, имена пользователей обеспечат дополнительный уровень конфиденциальности. А еще эти имена можно будет зарезервировать, – не исключено, что можно будет просто продублировать свое имя пользователя из других приложений Meta, – например, Facebook и Instagram.

Ранее стало известно, как защититься от слежки в мессенджерах с помощью секретного кода. Суть метода довольно проста: у каждого чата со сквозным шифрованием есть уникальный код безопасности, и он должен быть одинаковым у вас и у вашего собеседника (так это работает, в том числе, и в WhatApp).