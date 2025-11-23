WhatsApp тестує нову важливу функцію: додаток зміниться для мільйонів користувачів

Оновлення стане в пригоді тим, хто хоче повністю розділити особисті та робочі повідомлення в месенджері.

Це оновлення шанувальники WhatsApp просили і чекали вже давно, зазначає The Sun. Схоже, що розробники нарешті врахували ці побажання. Фахівці помітили, що в останній тестовій версії додатка WhatsApp було додано оновлення облікового запису, яке дає користувачам легко перемикатися між кількома обліковими записами WhatsApp на одному пристрої.

Таке оновлення стане в пригоді насамперед тим, хто хоче повністю розділити особисті та робочі повідомлення в месенджері. Як пояснюють експерти, з новою функцією ви легко зможете використовувати один обліковий запис WhatsApp з його вибором чатів, а потім переключитися на інший — із зовсім іншими розмовами.

Щоправда, поки що довгоочікувана функція прихована від більшості користувачів, адже вона все ще перебуває на стадії тестування. Оцінити "тестову версію" поки що може тільки певна категорія — люди, у яких є доступ до спеціальної бета-версії месенджера.

Утім, тут немає нічого незвичайного, зазначає видання: WhatsApp завжди досить довго тестує нові функції, перш ніж запустити їх для масової аудиторії (а буває і так, що відмовитися від них). Також видання уточнює, що нова функція множинних облікових записів була помічена в бета-версії WhatsApp для iPhone.

Якщо новинка все-таки запуститься повноцінно, швидко перемикатися між акаунтами WhatsApp можна буде з вкладки "Налаштування". Причому повністю виходити з програми або перезапускати її не доведеться. У кожного облікового запису буде своя власна історія чату, а ще облікові записи збережуть певні налаштування сповіщень і налаштування чату (наприклад, автоматичне видалення розмов або збереження медіафайлів за замовчуванням).

Щоб переключитися на акаунт, достатньо буде просто натиснути на нього, — приблизно так, як це працює в Instagram. Профіль з'явиться в новій опції "Список облікових записів" у меню налаштувань WhatsApp. Там ви зможете додавати облікові записи, прив'язані до різних номерів телефонів. Буде і можливість видаляти акаунти з обраного телефону.

Утім, експерти попереджають, що це лише попередня інформація, і функція може ще не раз змінитися, перш ніж стане доступною для всіх. Точних термінів для її запуску поки що теж не називають.

До речі, це не єдина зміна, яку готує WhatsApp. Розробники збираються додати у WhatsApp імена користувачів, — щоб позбавити людей необхідності повідомляти свій номер телефону для спілкування в месенджері.

Крім того, імена користувачів забезпечать додатковий рівень конфіденційності. А ще ці імена можна буде зарезервувати, — не виключено, що можна буде просто продублювати своє ім'я користувача з інших застосунків Meta, — наприклад, Facebook та Instagram.

Раніше стало відомо, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу доволі проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника (так це працює, зокрема, і в WhatApp).