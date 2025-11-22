7 главных ошибок при выборе солнечных панелей: как избежать ненужных расходов

Покупка солнечной электростанции — серьезное вложение на долгий срок. Оборудование подключается к главному активу каждого потребителя, будь то дом или собственный бизнес, поэтому важно знать некоторые нюансы перед установкой.

Эксперт по солнечной энергетике Крис Барнс из австралийской организации по защите прав потребителей Choice проанализировал самые распространенные промахи покупателей. Он выделил семь ключевых ошибок, избежав которых, можно сэкономить значительные средства, пишет Choice.

Непонимание собственного энергопотребления

Многие начинают выбор оборудования, даже не заглянув в свои счета за электричество. Однако без четкого понимания того, сколько энергии потребляет домохозяйство, невозможно подобрать правильную систему. В среднем типичный дом потребляет 16–20 кВт·ч в день, но эта цифра сильно варьируется в зависимости от климата, количества жильцов и наличия энергоемких устройств, таких как электромобили или подогрев бассейна.

Відео дня

Перед покупкой необходимо проанализировать счета за прошлый год, чтобы определить среднее суточное потребление и пиковые нагрузки — когда именно тратится больше всего энергии: летом или зимой, днем или ночью. Также стоит учесть планы на будущее, например, покупку электрокара или замену газовых приборов на электрические. Только имея на руках эти данные, можно рассчитать оптимальную мощность системы.

Обслуживание солнечных панелей (иллюстративное фото) Фото: Pexels

Получение только одной сметы

Поиск подрядчиков утомляет, поэтому велик соблазн согласиться на первое же предложение или воспользоваться рекомендацией знакомого. Однако эксперты настоятельно рекомендуют получить как минимум три подробных коммерческих предложения. Цены и уровень сервиса могут кардинально отличаться.

Крис Барнс приводит личный пример: одна компания просто прислала ему спутниковый снимок его крыши из Google Earth с нарисованными поверх панелями. Второй же подрядчик лично приехал на объект, поднял дрон для детального осмотра крыши и подробно обсудил все нюансы. При схожей цене уровень подхода к делу оказался несопоставим, и выбор был очевиден.

Доверие сомнительным рекламным акциям

Интернет переполнен рекламой, навязывающей нереалистичные ожидания. Следует с осторожностью относиться к предложениям, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сюда относятся агрессивные призывы купить "только в этом месяце", обещания "бесплатной солнечной энергии" или установки за 0 долларов. Часто за такими лозунгами скрываются схемы, где вы фактически отдаете выработанную энергию третьей стороне, а затем выкупаете ее обратно.

Также стоит игнорировать заявления о том, что именно ваш район якобы получил право на эксклюзивные скидки, или что государственные субсидии вот-вот закончатся. Еще один тревожный знак — предложение бесплатной проверки на соответствие критериям, которое на деле является просто способом собрать контакты потенциальных клиентов.

Погоня за самой низкой ценой

При покупке чайника можно сэкономить, но солнечная станция — это сложная долгосрочная инвестиция. Маржа в этом бизнесе невелика, поэтому если кто-то предлагает цену значительно ниже рыночной, значит, экономия идет за счет чего-то важного. Это могут быть некачественные компоненты, небезопасный монтаж или отсутствие гарантийной поддержки в будущем.

Учитывая, что государственные субсидии на установку батарей и панелей часто даются только один раз на один адрес, права на ошибку нет. Переделка некачественной системы обойдется гораздо дороже первоначальной установки. Если дешевое предложение все же манит, стоит запросить еще две сметы у конкурентов для сравнения комплектации.

Неправильный подбор компонентов

Установка стандартного комплекта "один размер для всех" часто приводит к проблемам. Если мощность панелей недостаточна, они не смогут зарядить аккумулятор за день, и ночью придется покупать электричество из сети. Еще одна распространенная ловушка — несоответствие инвертора и батареи. Сейчас на рынке часто рекламируют огромные аккумуляторы емкостью 40–50 кВт·ч в комплекте со слабым инвертором на 5 кВт. Такое устройство физически не сможет эффективно заряжать и разряжать батарею такого объема. Грамотный инсталлятор должен спроектировать систему, учитывающую реальные паттерны использования энергии.

Солнечные панели на крыше дома Фото: unsplash.com

Игнорирование аккредитации установщика

Наличие лицензий и сертификатов — это гарантия безопасности. Использование неаккредитованных специалистов может привести к аннулированию гарантии на оборудование, отказу в выплате страховки на дом и даже к риску пожара из-за некачественной проводки.

Стоит проверить регистрацию компании. Если фирма зарегистрирована совсем недавно, например, после апреля 2025 года (когда были объявлены новые субсидии), это повод насторожиться. Также необходимо убедиться, что предлагаемые панели и инверторы входят в список сертифицированного оборудования, соответствующего местным стандартам.

Уверенность в необходимости аккумулятора

Благодаря субсидиям домашние аккумуляторы стали очень популярны, но это не значит, что они нужны каждому прямо сейчас. Даже с учетом скидок, установка батареи на 10 кВт·ч может стоить от 7000 до 11 000 долларов. Если бюджет ограничен, можно начать только с солнечных панелей.

Такая система все равно существенно снизит счета за электричество, особенно если перенести работу энергоемких приборов на дневное время. При этом важно заранее предупредить установщика о желании добавить аккумулятор в будущем, чтобы система была спроектирована с возможностью легкого расширения. Такой поэтапный подход может оказаться более разумным финансовым решением.

Ранее сообщалось, что солнечные батареи станут на 33% эффективнее благодаря одной детали. В солнечной энергетике назревает интересный прорыв. Технология обратного контакта (BC), долгое время считавшаяся слишком дорогой и сложной, наконец-то стала доступной для массового производства и обещает весомый прирост эффективности.