7 головних помилок під час вибору сонячних панелей: як уникнути непотрібних витрат

Купівля сонячної електростанції — серйозне вкладення на довгий термін. Устаткування підключається до головного активу кожного споживача, чи то будинок, чи то власний бізнес, тому важливо знати деякі нюанси перед установкою.

Експерт із сонячної енергетики Кріс Барнс з австралійської організації із захисту прав споживачів Choice проаналізував найпоширеніші промахи покупців. Він виділив сім ключових помилок, уникнувши яких, можна заощадити значні кошти, пише Choice.

Нерозуміння власного енергоспоживання

Багато хто починає вибір обладнання, навіть не зазирнувши у свої рахунки за електрику. Однак без чіткого розуміння того, скільки енергії споживає домогосподарство, неможливо підібрати правильну систему. У середньому типовий будинок споживає 16-20 кВт-год на день, але ця цифра сильно варіюється залежно від клімату, кількості мешканців і наявності енергоємних пристроїв, як-от електромобілі або підігрів басейну.

Перед покупкою необхідно проаналізувати рахунки за минулий рік, щоб визначити середнє добове споживання і пікові навантаження — коли саме витрачається найбільше енергії: влітку або взимку, вдень або вночі. Також варто врахувати плани на майбутнє, наприклад, купівлю електрокара або заміну газових приладів на електричні. Тільки маючи на руках ці дані, можна розрахувати оптимальну потужність системи.

Обслуговування сонячних панелей (ілюстративне фото) Фото: Pexels

Отримання тільки одного кошторису

Пошук підрядників стомлює, тому велика спокуса погодитися на першу ж пропозицію або скористатися рекомендацією знайомого. Однак експерти настійно рекомендують отримати щонайменше три докладні комерційні пропозиції. Ціни та рівень сервісу можуть кардинально відрізнятися.

Кріс Барнс наводить особистий приклад: одна компанія просто надіслала йому супутниковий знімок його даху з Google Earth з намальованими поверх панелями. Другий же підрядник особисто приїхав на об'єкт, підняв дрон для детального огляду даху і детально обговорив усі нюанси. За схожої ціни рівень підходу до справи виявився непорівнянним, і вибір був очевидний.

Довіра сумнівним рекламним акціям

Інтернет переповнений рекламою, що нав'язує нереалістичні очікування. Слід з обережністю ставитися до пропозицій, які виглядають занадто добре, щоб бути правдою. Сюди відносяться агресивні заклики купити "тільки цього місяця", обіцянки "безкоштовної сонячної енергії" або установки за 0 доларів. Часто за такими гаслами ховаються схеми, де ви фактично віддаєте вироблену енергію третій стороні, а потім викуповуєте її назад.

Також варто ігнорувати заяви про те, що саме ваш район нібито отримав право на ексклюзивні знижки, або що державні субсидії ось-ось закінчаться. Ще один тривожний знак — пропозиція безоплатної перевірки на відповідність критеріям, яка насправді є просто способом зібрати контакти потенційних клієнтів.

Гонитва за найнижчою ціною

При купівлі чайника можна заощадити, але сонячна станція — це складна довгострокова інвестиція. Маржа в цьому бізнесі невелика, тому якщо хтось пропонує ціну значно нижчу за ринкову, значить, економія йде за рахунок чогось важливого. Це можуть бути неякісні компоненти, небезпечний монтаж або відсутність гарантійної підтримки в майбутньому.

З огляду на те, що державні субсидії на встановлення батарей і панелей часто даються тільки один раз на одну адресу, права на помилку немає. Переробка неякісної системи обійдеться набагато дорожче за початкове встановлення. Якщо дешева пропозиція все ж вабить, варто запросити ще два кошториси у конкурентів для порівняння комплектації.

Неправильний підбір компонентів

Встановлення стандартного комплекту "один розмір для всіх" часто призводить до проблем. Якщо потужність панелей недостатня, вони не зможуть зарядити акумулятор за день, і вночі доведеться купувати електрику з мережі. Ще одна поширена пастка — невідповідність інвертора і батареї. Зараз на ринку часто рекламують величезні акумулятори ємністю 40-50 кВт-год у комплекті зі слабким інвертором на 5 кВт. Такий пристрій фізично не зможе ефективно заряджати і розряджати батарею такого обсягу. Грамотний інсталятор повинен спроектувати систему, що враховує реальні патерни використання енергії.

Сонячні панелі на даху будинку Фото: unsplash.com

Ігнорування акредитації установника

Наявність ліцензій і сертифікатів — це гарантія безпеки. Використання неакредитованих фахівців може призвести до анулювання гарантії на обладнання, відмови у виплаті страховки на будинок і навіть до ризику пожежі через неякісну проводку.

Варто перевірити реєстрацію компанії. Якщо фірма зареєстрована зовсім недавно, наприклад, після квітня 2025 року (коли були оголошені нові субсидії), це привід насторожитися. Також необхідно переконатися, що пропоновані панелі та інвертори входять до списку сертифікованого обладнання, що відповідає місцевим стандартам.

Впевненість у необхідності акумулятора

Завдяки субсидіям домашні акумулятори стали дуже популярними, але це не означає, що вони потрібні кожному просто зараз. Навіть з урахуванням знижок, встановлення батареї на 10 кВт-год може коштувати від 7000 до 11 000 доларів. Якщо бюджет обмежений, можна почати тільки з сонячних панелей.

Така система все одно істотно знизить рахунки за електрику, особливо якщо перенести роботу енергоємних приладів на денний час. При цьому важливо заздалегідь попередити установника про бажання додати акумулятор у майбутньому, щоб система була спроектована з можливістю легкого розширення. Такий поетапний підхід може виявитися більш розумним фінансовим рішенням.

