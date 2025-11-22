Что скачать на смартфон: Google назвала лучшие приложения для Android в 2025 году (фото)
Google объявила лучшие программы 2025 года на площадке Google Play. Рейтинг удивил: вопреки хайпу вокруг ИИ-сервисов, главный приз достался приложению, которое делает ставку на уют и продуктивность, а не на нейросети.
Компания опубликовала список победителей в различных категориях, отметив как полезные утилиты, так и развлекательные хиты. В этом году особое внимание уделено играм, портированным с других платформ, а также приложениям, работающим на нескольких типах устройств, пишет 9to5google.
Лучшее приложение года: Focus Friend
Главную награду "Лучшее приложение" забрал проект Focus Friend, созданный известным видеоблогером и писателем Хэнком Грином. Это не очередной скучный планировщик задач, а геймифицированный таймер продуктивности.
Приложение объединяет в себе практичные инструменты для фокусировки внимания с игровой механикой в духе "Тамагочи". Пользователь не просто ставит таймер, чтобы не отвлекаться от работы, а заботится о виртуальном персонаже. Такой подход превращает рутинную борьбу с прокрастинацией в уютную и увлекательную игру, что и покорило жюри Google Play.
Лучшая игра года: Pokémon TCG Pocket
В игровой категории победу одержала мобильная версия легендарной карточной игры — Pokémon TCG Pocket. Эта адаптация — аутентичный перенос коллекционной игры на смартфоны.
Разработчики уделили немалое внимание деталям: карты получили приятный новый дизайн, а процесс открытия бустеров (пакетов с картами) воссоздан с особой тщательностью. Игра позволяет коллекционировать виртуальные карты с покемонами, обмениваться ими и сражаться с другими игроками, сохраняя дух оригинала, который полюбился миллионам поклонников по всему миру.
Лучшие мультиплатформенные проекты
Google также отметила приложения и игры, которые отлично работают на разных устройствах экосистемы Android.
- Лучшее мультиплатформенное приложение: Luminar. Это мощный фоторедактор, который использует искусственный интеллект для обработки снимков. Он позиционируется как серьезный конкурент Google Photos и Photoshop, предлагая продвинутые инструменты редактирования, доступные как на смартфонах, так и на планшетах.
- Лучшая мультиплатформенная игра: Disney Speedstorm. Это красочный картинг в стиле Mario Kart, но с персонажами и трассами из вселенных Disney и Pixar.
Победители в других категориях
Помимо ключевых наград, Google отметила лучших в специфических номинациях:
- Для развлечения: Edits — приложение для создания креативного контента в Instagram.
- Для личностного роста: Focus Friend — победитель общего зачета также взял приз и в этой категории.
- На каждый день: Wiser — сервис, предлагающий 15-минутные выжимки из аудиокниг.
- Скрытая жемчужина: Pingo AI Language Learning — приложение для изучения языков с помощью ИИ.
- Для семей: ABCmouse 2 — обучающая игра для детей.
- Для часов: SleepisolBio — умный будильник и трекер сна.
- Для больших экранов: Goodnotes — популярное приложение для заметок и работы с PDF.
- Для авто: SoundCloud — музыкальный стриминговый сервис.
- Для гарнитур XR: Calm — приложение для медитации и сна.
- Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty — баскетбольный симулятор.
- Лучшая казуальная игра: Candy Crush Solitaire.
- Лучшая инди-игра: Chants of Sennaar.
- Лучший сюжет: Disco Elysium — культовая ролевая игра, портированная на Android.
- Лучшая игра-сервис: Wuthering Waves.
- Лучшее в Play Pass: DREDGE.
- Лучшее в Google Play Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.
Ранее сообщалось, что Google представила самый умный ИИ в мире. Третье поколение Gemini от Google — самая передовая ИИ-модель на сегодня. Глубокое понимание контекста, улучшения мультимодальности и агентные функции вошли в число особенностей новинки.