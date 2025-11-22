Поддержите нас UA
Что скачать на смартфон: Google назвала лучшие приложения для Android в 2025 году (фото)

google play смартфон
Магазин приложений Google Play | Фото: akket.com

Google объявила лучшие программы 2025 года на площадке Google Play. Рейтинг удивил: вопреки хайпу вокруг ИИ-сервисов, главный приз достался приложению, которое делает ставку на уют и продуктивность, а не на нейросети.

Компания опубликовала список победителей в различных категориях, отметив как полезные утилиты, так и развлекательные хиты. В этом году особое внимание уделено играм, портированным с других платформ, а также приложениям, работающим на нескольких типах устройств, пишет 9to5google.

focus friend лучшее приложение 2025 google play
Лучшее приложение года: Focus Friend
Фото: Google

Лучшее приложение года: Focus Friend

Главную награду "Лучшее приложение" забрал проект Focus Friend, созданный известным видеоблогером и писателем Хэнком Грином. Это не очередной скучный планировщик задач, а геймифицированный таймер продуктивности.

Приложение объединяет в себе практичные инструменты для фокусировки внимания с игровой механикой в духе "Тамагочи". Пользователь не просто ставит таймер, чтобы не отвлекаться от работы, а заботится о виртуальном персонаже. Такой подход превращает рутинную борьбу с прокрастинацией в уютную и увлекательную игру, что и покорило жюри Google Play.

лучшая игра 2025 pokemon tcg pocket google play
Лучшая игра года: Pokémon TCG Pocket
Фото: Google

Лучшая игра года: Pokémon TCG Pocket

В игровой категории победу одержала мобильная версия легендарной карточной игры — Pokémon TCG Pocket. Эта адаптация — аутентичный перенос коллекционной игры на смартфоны.

Разработчики уделили немалое внимание деталям: карты получили приятный новый дизайн, а процесс открытия бустеров (пакетов с картами) воссоздан с особой тщательностью. Игра позволяет коллекционировать виртуальные карты с покемонами, обмениваться ими и сражаться с другими игроками, сохраняя дух оригинала, который полюбился миллионам поклонников по всему миру.

luminar лучшее приложение 2025 google play
Лучшее мультиплатформенное приложение: Luminar
Фото: Google

Лучшие мультиплатформенные проекты

Google также отметила приложения и игры, которые отлично работают на разных устройствах экосистемы Android.

  • Лучшее мультиплатформенное приложение: Luminar. Это мощный фоторедактор, который использует искусственный интеллект для обработки снимков. Он позиционируется как серьезный конкурент Google Photos и Photoshop, предлагая продвинутые инструменты редактирования, доступные как на смартфонах, так и на планшетах.
  • Лучшая мультиплатформенная игра: Disney Speedstorm. Это красочный картинг в стиле Mario Kart, но с персонажами и трассами из вселенных Disney и Pixar.

Победители в других категориях

Помимо ключевых наград, Google отметила лучших в специфических номинациях:

  • Для развлечения: Edits — приложение для создания креативного контента в Instagram.
  • Для личностного роста: Focus Friend — победитель общего зачета также взял приз и в этой категории.
  • На каждый день: Wiser — сервис, предлагающий 15-минутные выжимки из аудиокниг.
  • Скрытая жемчужина: Pingo AI Language Learning — приложение для изучения языков с помощью ИИ.
  • Для семей: ABCmouse 2 — обучающая игра для детей.
  • Для часов: SleepisolBio — умный будильник и трекер сна.
  • Для больших экранов: Goodnotes — популярное приложение для заметок и работы с PDF.
  • Для авто: SoundCloud — музыкальный стриминговый сервис.
  • Для гарнитур XR: Calm — приложение для медитации и сна.
  • Лучший мультиплеер: Dunk City Dynasty — баскетбольный симулятор.
  • Лучшая казуальная игра: Candy Crush Solitaire.
  • Лучшая инди-игра: Chants of Sennaar.
  • Лучший сюжет: Disco Elysium — культовая ролевая игра, портированная на Android.
  • Лучшая игра-сервис: Wuthering Waves.
  • Лучшее в Play Pass: DREDGE.
  • Лучшее в Google Play Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.

Ранее сообщалось, что Google представила самый умный ИИ в мире. Третье поколение Gemini от Google — самая передовая ИИ-модель на сегодня. Глубокое понимание контекста, улучшения мультимодальности и агентные функции вошли в число особенностей новинки.