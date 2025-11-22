Что скачать на смартфон: Google назвала лучшие приложения для Android в 2025 году (фото)

Google объявила лучшие программы 2025 года на площадке Google Play. Рейтинг удивил: вопреки хайпу вокруг ИИ-сервисов, главный приз достался приложению, которое делает ставку на уют и продуктивность, а не на нейросети.

Компания опубликовала список победителей в различных категориях, отметив как полезные утилиты, так и развлекательные хиты. В этом году особое внимание уделено играм, портированным с других платформ, а также приложениям, работающим на нескольких типах устройств, пишет 9to5google.

Лучшее приложение года: Focus Friend Фото: Google

Лучшее приложение года: Focus Friend

Главную награду "Лучшее приложение" забрал проект Focus Friend, созданный известным видеоблогером и писателем Хэнком Грином. Это не очередной скучный планировщик задач, а геймифицированный таймер продуктивности.

Приложение объединяет в себе практичные инструменты для фокусировки внимания с игровой механикой в духе "Тамагочи". Пользователь не просто ставит таймер, чтобы не отвлекаться от работы, а заботится о виртуальном персонаже. Такой подход превращает рутинную борьбу с прокрастинацией в уютную и увлекательную игру, что и покорило жюри Google Play.

Лучшая игра года: Pokémon TCG Pocket Фото: Google

Лучшая игра года: Pokémon TCG Pocket

В игровой категории победу одержала мобильная версия легендарной карточной игры — Pokémon TCG Pocket. Эта адаптация — аутентичный перенос коллекционной игры на смартфоны.

Разработчики уделили немалое внимание деталям: карты получили приятный новый дизайн, а процесс открытия бустеров (пакетов с картами) воссоздан с особой тщательностью. Игра позволяет коллекционировать виртуальные карты с покемонами, обмениваться ими и сражаться с другими игроками, сохраняя дух оригинала, который полюбился миллионам поклонников по всему миру.

Лучшее мультиплатформенное приложение: Luminar Фото: Google

Лучшие мультиплатформенные проекты

Google также отметила приложения и игры, которые отлично работают на разных устройствах экосистемы Android.

Лучшее мультиплатформенное приложение: Luminar. Это мощный фоторедактор, который использует искусственный интеллект для обработки снимков. Он позиционируется как серьезный конкурент Google Photos и Photoshop, предлагая продвинутые инструменты редактирования, доступные как на смартфонах, так и на планшетах.

Лучшая мультиплатформенная игра: Disney Speedstorm. Это красочный картинг в стиле Mario Kart, но с персонажами и трассами из вселенных Disney и Pixar.

Победители в других категориях

Помимо ключевых наград, Google отметила лучших в специфических номинациях:

Для развлечения: Edits — приложение для создания креативного контента в Instagram.

Focus Friend — победитель общего зачета также взял приз и в этой категории.

Wiser — сервис, предлагающий 15-минутные выжимки из аудиокниг.

Pingo AI Language Learning — приложение для изучения языков с помощью ИИ.

ABCmouse 2 — обучающая игра для детей.

SleepisolBio — умный будильник и трекер сна.

Goodnotes — популярное приложение для заметок и работы с PDF.

SoundCloud — музыкальный стриминговый сервис.

Calm — приложение для медитации и сна.

Dunk City Dynasty — баскетбольный симулятор.

Candy Crush Solitaire.

Chants of Sennaar.

Disco Elysium — культовая ролевая игра, портированная на Android.

Wuthering Waves.

DREDGE.

DREDGE. Лучшее в Google Play Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.

Ранее сообщалось, что Google представила самый умный ИИ в мире. Третье поколение Gemini от Google — самая передовая ИИ-модель на сегодня. Глубокое понимание контекста, улучшения мультимодальности и агентные функции вошли в число особенностей новинки.