Що завантажити на смартфон: Google назвала найкращі додатки для Android у 2025 році (фото)

Google оголосила найкращі програми 2025 року на майданчику Google Play. Рейтинг здивував: всупереч хайпу навколо ШІ-сервісів, головний приз дістався додатку, який робить ставку на затишок і продуктивність, а не на нейромережі.

Компанія опублікувала список переможців у різних категоріях, відзначивши як корисні утиліти, так і розважальні хіти. Цього року особлива увага приділена іграм, портованим з інших платформ, а також додаткам, що працюють на кількох типах пристроїв, пише 9to5google.

Найкращий додаток року: Focus Friend

Головну нагороду "Найкращий застосунок" забрав проєкт Focus Friend, створений відомим відеоблогером і письменником Хенком Гріном. Це не черговий нудний планувальник завдань, а гейміфікований таймер продуктивності.

Додаток поєднує в собі практичні інструменти для фокусування уваги з ігровою механікою в дусі "Тамагочі". Користувач не просто ставить таймер, щоб не відволікатися від роботи, а піклується про віртуального персонажа. Такий підхід перетворює рутинну боротьбу з прокрастинацією на затишну і захопливу гру, що й підкорило журі Google Play.

Найкраща гра року: Pokémon TCG Pocket

В ігровій категорії перемогу здобула мобільна версія легендарної карткової гри — Pokémon TCG Pocket. Ця адаптація — автентичне перенесення колекційної гри на смартфони.

Розробники приділили чималу увагу деталям: карти отримали приємний новий дизайн, а процес відкриття бустерів (пакетів з картами) відтворено з особливою ретельністю. Гра дає змогу колекціонувати віртуальні карти з покемонами, обмінюватися ними та битися з іншими гравцями, зберігаючи дух оригіналу, що полюбився мільйонам шанувальників по всьому світу.

Найкращий мультиплатформовий додаток: Luminar Фото: Google

Найкращі мультиплатформні проєкти

Google також відзначила додатки та ігри, які відмінно працюють на різних пристроях екосистеми Android.

Найкращий мультиплатформовий додаток: Luminar. Це потужний фоторедактор, який використовує штучний інтелект для обробки знімків. Він позиціонується як серйозний конкурент Google Photos і Photoshop, пропонуючи просунуті інструменти редагування, доступні як на смартфонах, так і на планшетах.

Luminar. Це потужний фоторедактор, який використовує штучний інтелект для обробки знімків. Він позиціонується як серйозний конкурент Google Photos і Photoshop, пропонуючи просунуті інструменти редагування, доступні як на смартфонах, так і на планшетах. Найкраща мультиплатформна гра: Disney Speedstorm. Це барвистий картинг у стилі Mario Kart, але з персонажами і трасами зі всесвітів Disney і Pixar.

Переможці в інших категоріях

Крім ключових нагород, Google відзначила найкращих у специфічних номінаціях:

Для розваги: Edits — додаток для створення креативного контенту в Instagram.

Для особистісного зростання: Focus Friend — переможець загального заліку також взяв приз і в цій категорії.

На кожен день: Wiser — сервіс, що пропонує 15-хвилинні вижимки з аудіокниг.

Прихована перлина: Pingo AI Language Learning — додаток для вивчення мов за допомогою ШІ.

Для сімей: ABCmouse 2 — навчальна гра для дітей.

Для годинників: SleepisolBio — розумний будильник і трекер сну.

Для великих екранів: Goodnotes — популярний застосунок для нотаток і роботи з PDF.

Для авто: SoundCloud — музичний стрімінговий сервіс.

Для гарнітур XR: Calm — додаток для медитації та сну.

Найкращий мультиплеєр: Dunk City Dynasty — баскетбольний симулятор.

Найкраща казуальна гра: Candy Crush Solitaire.

Найкраща інді-гра: Chants of Sennaar.

Найкращий сюжет: Disco Elysium — культова рольова гра, портована на Android.

Найкраща гра-сервіс: Wuthering Waves.

Найкраще в Play Pass: DREDGE.

Найкраще в Google Play Games на ПК: Odin: Valhalla Rising.

Раніше повідомлялося, що Google представила найрозумніший ШІ у світі. Третє покоління Gemini від Google — найпередовіша ШІ-модель на сьогодні. Глибоке розуміння контексту, поліпшення мультимодальності та агентні функції увійшли до числа особливостей новинки.