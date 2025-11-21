Россияне готовятся управлять дронами через высотные спутники: в чем отличие от Starlink

В России впервые протестировали систему управления дронами через спутник на высокой геостационарной орбите, разработанную учеными из Московского авиационного института.

В отличие от низкоорбитальных группировок, таких как Starlink, спутники на высоте 36 тысяч километров должны обеспечить более стабильную связь благодаря широкому охвату. Подробности раскрыло российское издание "Известия", ссылаясь на заместителя директора Центра космических технологий (ЦКТ) МАИ Александра Турова.

По словам разработчиков, сегодня большинство беспилотных систем управляются в пределах прямой радиовидимости на расстоянии 40-50 км. Технология позволит контролировать дроны в гораздо большем радиусе.

В основе системы лежит геостационарная связь. Спутник зависает над Землей в одной точке, обеспечивая обширное покрытие и постоянный, надежный канал связи. На борту дрона устанавливается терминал с антенной, которая автоматически наводится на спутник на геостационарной орбите и позволяет обмениваться данными.

Обычно управлять техникой через высотный спутник в режиме реального времени мешает задержка сигнала, составляющая около 0,25 секунды. Это слишком долго, если нужно передавать видео или команды для прямого пилотирования.

Решить проблему в МАИ попытались с помощью алгоритмов управления. Суть метода заключается в том, что оператор не передает беспилотнику команды в реальном времени, а задает ему координаты или маршрутные точки. Далее аппарат самостоятельно выполняет полученные инструкции, опираясь на собственные исполнительные механизмы и навигационную систему.

Гексакоптер МАИ с терминалом спутниковой связи Фото: МАИ

Россияне уже провели испытания, состоявшие из трех этапов. Сначала протестировали работу терминала, а потом установили его на беспилотник-гексакоптер, чтобы проверить совместимость. На финальном этапе устроили полеты дрона со спутниковой системой на аэродроме. Испытания якобы прошли успешно.

По словам ученых из МАИ, технологию можно применять для создания дальних беспилотных авиационных маршрутов — от дистанционного мониторинга обширных территорий до доставки почты и различных грузов. Это также может ускорить развитие беспилотного транспорта.

"Дроны с управлением через геостационар не годятся там, где нужно быстрое реагирование на команды. Например, в условиях городской застройки. А для дистанционного зондирования они вполне подходят", — прокомментировал заместитель директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Владимир Зенин.

Россия использует дроны не только в гражданской сфере, но и на войне в Украине. Недавно российское КБ "Валькирия" создало дрон RD-8 с управлением через Starlink. Такие беспилотники практически неуязвимы для традиционных средств РЭБ и могут наносить удары в тылу.

Ранее писали о спутниковой связи для дронов, которую разрабатывает конструкторском бюро "Интеллектуальные приборы". В ее основе — параболическая антенна, которая вращается со скоростью до 200 градусов в секунду.