Тонкие смартфоны — будущее или провал: что говорят эксперты и пользователи (фото)

В 2025 с выходом ультратонких моделей Galaxy S25 Edge и iPhone Air что-то пошло не так. Продажи этих устройств оказались настолько хуже в сравнении с привычными аналогами, что бренды всерьез задумались о целесообразности дальнейшего развития этого форм-фактора.

Эксперты PhoneArena провели опрос среди пользователей, чтобы выяснить, есть ли будущее у сверхтонких гаджетов. Результаты показали, что аудитория разделилась почти поровну, но скептиков все же оказалось больше, пишет PhoneArena.

Почему тренд на тонкие смартфоны не взлетел

Согласно опросу, почти 53% пользователей не верят в будущее таких аппаратов. И их пессимизм легко объяснить. На практике, мало кто согласен на флагманскую стоимость, но более слабые ключевые характеристики. По слухам, продажи S25 Edge, оказавшиеся ниже ожидаемых, заставили Samsung пересмотреть планы по выпуску Galaxy S26 Edge. Apple может отложить выход второго поколения iPhone Air. Китайские бренды также притормозили разработку собственных альтернатив.

Главная проблема нынешних тонких моделей — это компромиссы. Ради изящного корпуса производителям пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора, качеством камер, динамиками и даже производительностью. Для многих пользователей эти недостатки перевешивают эстетическое удовольствие от тонкого дизайна.

iPhone Air Фото: engadget.com

Тем не менее, более 47% опрошенных все еще верят в успех этой концепции. Надежду вселяют такие модели, как Motorola Edge 70 и Huawei Mate 70 Air, которые смогли решить часть проблем предшественников, предложив более емкие батареи и доступную цену.

В опросе о том, что могло бы заставить пользователей купить тонкий смартфон, голоса разделились. По 23,5% респондентов проголосовали за "более емкую батарею" и вариант "я уже купил/планирую купить". Еще часть пользователей хотела бы видеть флагманские камеры или более низкую цену.

Не обязательно быть бестселлером

Эксперты отмечают важный нюанс: ультратонким моделям не обязательно обгонять по продажам Pro и Ultra версии. Им достаточно найти свою нишу и окупить затраты на разработку, чтобы остаться на рынке. Apple годами выпускала модели Mini и Plus, несмотря на их умеренную популярность, а Samsung имеет огромный ассортимент устройств на любой вкус.

Возможно, второе поколение тонких смартфонов с улучшенными батареями и камерами сможет переломить тренд. Развитие технологий энергоэффективности и новые материалы дают надежду, что однажды 5-миллиметровые смартфоны станут нормой, а не компромиссом.

Ранее сообщалось, что iPhone Air сняли с производства. Apple сокращает производство iPhone Air и откладывает выпуск модели второго поколения на неопределенный срок. Причина — низкий спрос, не оправдавший ожиданий компании.