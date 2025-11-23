Тонкі смартфони — майбутнє чи провал: що кажуть експерти та користувачі (фото)

У 2025 з виходом ультратонких моделей Galaxy S25 Edge і iPhone Air щось пішло не так. Продажі цих пристроїв виявилися настільки гіршими порівняно зі звичними аналогами, що бренди всерйоз задумалися про доцільність подальшого розвитку цього форм-фактора.

Експерти PhoneArena провели опитування серед користувачів, щоб з'ясувати, чи є майбутнє у надтонких гаджетів. Результати показали, що аудиторія розділилася майже порівну, але скептиків все ж виявилося більше, пише PhoneArena.

Чому тренд на тонкі смартфони не злетів

Згідно з опитуванням, майже 53% користувачів не вірять у майбутнє таких апаратів. І їхній песимізм легко пояснити. На практиці, мало хто згоден на флагманську вартість, але слабші ключові характеристики. З чуток, продажі S25 Edge, що виявилися нижчими за очікувані, змусили Samsung переглянути плани з випуску Galaxy S26 Edge. Apple може відкласти вихід другого покоління iPhone Air. Китайські бренди також пригальмували розробку власних альтернатив.

Головна проблема нинішніх тонких моделей — це компроміси. Заради витонченого корпусу виробникам довелося пожертвувати ємністю акумулятора, якістю камер, динаміками і навіть продуктивністю. Для багатьох користувачів ці недоліки переважують естетичне задоволення від тонкого дизайну.

iPhone Air Фото: engadget.com

Проте понад 47% опитаних все ще вірять в успіх цієї концепції. Надію вселяють такі моделі, як Motorola Edge 70 і Huawei Mate 70 Air, які змогли вирішити частину проблем попередників, запропонувавши більш ємні батареї і доступну ціну.

В опитуванні про те, що могло б змусити користувачів купити тонкий смартфон, голоси розділилися. По 23,5% респондентів проголосували за "більш ємну батарею" і варіант "я вже купив/планую купити". Ще частина користувачів хотіла б бачити флагманські камери або нижчу ціну.

Не обов'язково бути бестселером

Експерти відзначають важливий нюанс: ультратонким моделям не обов'язково обганяти за продажами Pro і Ultra версії. Їм достатньо знайти свою нішу і окупити витрати на розробку, щоб залишитися на ринку. Apple роками випускала моделі Mini і Plus, незважаючи на їхню помірну популярність, а Samsung має величезний асортимент пристроїв на будь-який смак.

Можливо, друге покоління тонких смартфонів з поліпшеними батареями і камерами зможе переломити тренд. Розвиток технологій енергоефективності та нові матеріали дають надію, що одного разу 5-міліметрові смартфони стануть нормою, а не компромісом.

Раніше повідомлялося, що iPhone Air зняли з виробництва. Apple скорочує виробництво iPhone Air і відкладає випуск моделі другого покоління на невизначений термін. Причина — низький попит, який не виправдав очікувань компанії.