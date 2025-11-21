Включите, а то будет хуже: как одно приложение спасает батареи Android-смартфонов

Даже флагманские Android-смартфона не застрахованы от неприятностей. Например, от того, чтобы разрядиться в самый неподходящий момент, и это при том, что на них включен режим энергосбережения и прочие "экономные" приложения. Многие из этих приложений просто бесполезны, а вам нужно реальное решение.

В магазине Play Store есть немало приложений, обещающих "увеличение времени автономной работы", подтверждает makeuseof.com. Однако обычно они просто принудительно останавливают приложения на вашем телефоне, что в итоге приводит к досадным проблемам. Эксперты издания советуют использовать для реальной экономии заряда приложение SaverTuner. У него открытый исходный код, и, вместо того, чтобы работать против энергосистемы Android, оно работает как ее "союзник".

SaverTuner спасает батарею

Как поясняют специалисты, SaverTuner не пытается изменить способ управления энергопотреблением Android. Вместо этого приложение предлагает простой интерфейс для настройки профилей энергопотребления системы и поведения процессора. Android-смартфон и так использует эти режимы эффективности, но только тогда, когда заряд батареи уже низкий. А SaverTuner позволяет применять их в любое время или подстраивать под ваш график.

Приложение не запускает ресурсоемкие фоновые службы, не опрашивает систему и не отправляет постоянные оповещения. И это тоже важно, потому что приложения для экономии заряда батареи часто сами и расходуют заряд для своего "мониторинга".

К тому же, SaverTuner не "замораживает" приложения и не блокирует уведомления (кстати, это к вопросу о том, что постоянное закрытие приложений якобы экономит заряд). Многие обычные приложения работают слишком агрессивно – они резко завершают фоновые процессы, а это, в свою очередь, может нарушить работу обмена сообщениями или задержать срабатывание будильников. С SaverTuner этого не происходит, так как оно работает на системном уровне вместо того, чтобы обрывать другие приложения.

Например, один из экспертов издания заметил на своем Android-смартфоне большое улучшение в режиме ожидания. Обычно за ночь телефон терял 8-12% заряда, а с SaverTuner этот показатель снизился до 5-6%.

Настройки SaverTuner

Приложение позволяет создавать разные режимы экономии заряда и потом переключаться между ними. Это может быть и легкая оптимизация на каждый день, и режим усиленной экономии для экстренных случаев.

Диапазон доступных настроек весьма широкий. SaverTuner позволяет включить режим экономии трафика (который сокращает объем передаваемых и принимаемых данных по лимитным соединениям и мобильной сети), принудительно включить темный режим для снижения энергопотребления OLED-экранов, управлять вибрацией сенсорных дисплеев, включать/выключать анимацию окон, откладывать полное резервное копирование устройства и настроек в облако и многое другое

Еще тут можно уменьшать максимальную яркость экрана с помощью настраиваемого ползунка коэффициента яркости, принудительно переводить приложения в режим ожидания, разрешать или блокировать ненужные запросы датчиков, управлять функцией Always-On Display в режиме сна и включать функцию Quick Doze для перехода в режим глубокого сна сразу после выключения экрана.

Есть и полезный "закрепленный" режим. На большинстве гаджетов функция энергосбережения отключается автоматически при отключении зарядного устройства. При включении "закрепленного" режима SaverTuner автоматически повторно применяет выбранный вами профиль энергопотребления после отключения устройства. Так что вам потом не придется снова настраивать его вручную.

