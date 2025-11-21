Увімкніть, а то буде гірше: як один додаток рятує батареї Android-смартфонів

Навіть флагманські Android-смартфони не застраховані від неприємностей. Наприклад, від того, щоб розрядитися в найневідповідніший момент, і це при тому, що на них увімкнено режим енергозбереження та інші "економні" додатки. Багато з цих додатків просто не приносять користі, а вам потрібне реальне рішення.

У магазині Play Store є чимало додатків, які обіцяють "збільшення часу автономної роботи", підтверджує makeuseof.com. Однак зазвичай вони просто примусово зупиняють додатки на вашому телефоні, що в підсумку призводить до прикрих проблем. Експерти видання радять використовувати для реальної економії заряду додаток SaverTuner. У нього відкритий вихідний код, і, замість того, щоб працювати проти енергосистеми Android, він працює як її "союзник".

SaverTuner рятує батарею

Як пояснюють фахівці, SaverTuner не намагається змінити спосіб управління енергоспоживанням Android. Натомість додаток пропонує простий інтерфейс для налаштування профілів енергоспоживання системи та поведінки процесора. Android-смартфон і так використовує ці режими ефективності, але тільки тоді, коли заряд батареї вже низький. А SaverTuner дає змогу застосовувати їх у будь-який час або підлаштовувати під ваш графік.

Додаток не запускає ресурсомісткі фонові служби, не опитує систему і не надсилає постійні сповіщення. І це теж важливо, тому що додатки для економії заряду батареї часто самі й витрачають заряд для свого "моніторингу".

До того ж, SaverTuner не "заморожує" додатки і не блокує сповіщення (до речі, це до питання про те, що постійне закриття додатків нібито економить заряд). Багато звичайних додатків працюють надто агресивно — вони різко завершують фонові процеси, а це, зі свого боку, може порушити роботу обміну повідомленнями або затримати спрацьовування будильників. З SaverTuner цього не відбувається, оскільки він працює на системному рівні замість того, щоб обривати інші додатки.

Наприклад, один з експертів видання помітив на своєму Android-смартфоні велике поліпшення в режимі очікування. Зазвичай за ніч телефон втрачав 8-12% заряду, а з SaverTuner цей показник знизився до 5-6%.

Налаштування SaverTuner

Додаток дає змогу створювати різні режими економії заряду і потім перемикатися між ними. Це може бути і легка оптимізація на кожен день, і режим посиленої економії для екстрених випадків.

Діапазон доступних налаштувань досить широкий. SaverTuner дає змогу ввімкнути режим економії трафіку (який скорочує обсяг переданих і прийнятих даних через лімітні з'єднання та мобільну мережу), примусово ввімкнути темний режим для зниження енергоспоживання OLED-екранів, керувати вібрацією сенсорних дисплеїв, вмикати/вимкнути анімацію вікон, відкладати повне резервне копіювання пристрою й налаштувань у хмару і багато іншого...

Ще тут можна зменшувати максимальну яскравість екрана за допомогою повзунка коефіцієнта яскравості, що налаштовується, примусово переводити додатки в режим очікування, дозволяти або блокувати непотрібні запити датчиків, керувати функцією Always-On Display у режимі сну та вмикати функцію Quick Doze для переходу в режим глибокого сну одразу після вимкнення екрана.

Є й корисний "закріплений" режим. На більшості гаджетів функція енергозбереження вимикається автоматично під час вимкнення зарядного пристрою. У разі ввімкнення "закріпленого" режиму SaverTuner автоматично повторно застосовує обраний вами профіль енергоспоживання після вимкнення пристрою. Так що вам потім не доведеться знову налаштовувати його вручну.

Раніше стали відомі три помилки, яких варто уникати під час заряджання смартфона. Наприклад, насамперед треба подбати про те, щоб кабель точно був відповідним.