Android-смартфоны бесят: 5 недостатков, которые больше всего раздражают пользователей

Часто считается, что смартфоны Android выигрывают у iPhone, – потому что их ОС более разнообразная и открытая по сравнению с iOS. Но все-таки есть и проблемы, которые встречаются даже на самых лучших Android-гаджетах.

Обычно раздражение пользователей вызывают некоторые моменты программного обеспечения, отмечает techradar.com. К этому добавляются и так называемые аппаратные проблемы, которые нельзя решить, просто поменяв один телефон Android на другой. Издание называет 5 таких раздражающих моментов.

Ожидание обновлений ПО

Когда Apple выпускает обновление iOS, оно практически сразу становится доступно для всех совместимых с ним гаджетов. Поэтому iPhone получают исправление ошибок, обновления безопасности и новые функции в течение нескольких ней после запуска обновления.

В случае с обновлениями Android от Google срок может растягиваться на месяцы. Если вы обладатель смартфона Pixel, то вам повезло, но это все же несправедливо по отношению к владельцам других устройств. А связано такое отставание как раз с разнообразием и свободой Android, – ведь другие производители вносят собственные изменения в Android, и им нужно время на свои доработки. Так что тут разнообразие интерфейсов и программных функций Android играет в минус.

Ненадежная разблокировка

Это еще один момент, за который хвалят iPhone, ведь разблокировка через Face ID – это удобно и безопасно. В случае с Android это уже не совсем так: тут системы разблокировки основаны на распознавании двухмерных изображений, а Face ID использует трехмерное. Получается, что Android-смартфон легче обмануть, используя просто фотографию лица.

Правда, у Android часто есть сканер отпечатков пальцев. Тоже по-своему неплохо, но все-таки это не заменяет Face ID.

Нехватка приложений

Казалось бы, на Android есть множество отличных приложений и игр. Но при этом есть такие, которые загружаются на iOS, а на Android – нет.

Например, на iOS есть отличное приложение камеры Halide и приложение календаря Fantastical. Что касается игр, то на iOS можно приобрести релизы AAA-класса, такие как Death Stranding и Resident Evil Village. А вот на Android они недоступны.

Избыточное ПО

Это одна из главных претензий пользователей. Часто на ваш Android-смартфон по умолчанию устанавливаются различные сторонние приложения из-за сделок, заключенных производителем телефона. Особенно часто такое встречается на бюджетных моделях.

Конечно, навязанные приложения можно удалить, если они вам не нужны, но необходимость каждый раз наводить порядок на новом Android-устройстве действительно раздражает.

Короткий срок поддержки

Раньше телефоны на базе Android не получали обновлений в течение многих лет, и даже для высококлассных моделей обновления часто ограничивались всего двумя-тремя годами. Сейчас ситуация другая – флагманам обещают пять или даже семь лет поддержки (как, например, модели Samsung Galaxy S25).

Но бюджетные модели вроде Motorola и Nokia до сих пор в проигрыше. Многие важные обновления для них недоступны, и это сводит на нет весь эффект экономии.

При этом ранее сообщалось, что в чем-то смартфоны iPhone все еще отстают от Android. В частности, среди недостатков эксперты называли слабого голосового помощника Siri и слишком замкнутую экосистему iOS.